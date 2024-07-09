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Українці продали 500 тис. га землі — ТОП-3 регіони

9 липня 2024 09:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ринок землі в Україні — скільки продано гектарів та які ціни
Трактор в полі. Фото: agroblog
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні минуло три роки після відкриття ринку землі. За цей час було продано понад пів мільйона гектарів землі сільськогосподарського призначення, а ціни суттєво змінились.

Про це свідчать дані Опендатабот.

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Згідно з цією інформацією, за час функціонування земельного ринку в Україні було продано понад 567,3 гектара с/г землі. Загальна кількість укладених угод становить 253,4 тисячі. Продаж земельних ділянок відбувався за середньою вартістю 41 тис. гривень за один гектар.
 
За весь період функціонування ринку землі найбільш запитаними були земельні угіддя у Полтавській області. Там було продано понад 60,36 гектара землі. Середня вартість гектара в цьому регіоні становила 42,75 тис. гривень. На другому місці за популярністю йде Дніпропетровська область — 58,86 гектара. На третьому місці — Харківська область — 54,45 гектара.

 

ціни на землю 2024 рік
Продажі землі. Джерело: opendatabot.ua


 
За словами експертів, повномасштабне вторгнення вплинуло на запити покупців та вартість земельних угідь. Так, за шість місяців поточного року українці купили 17 тис. га землі у Полтавській області, в середньому за 52,59 тис. гривень за один гектар.
 
У Дніпропетровській області у 2024 році продали 12,95 тис. га по 34 тис. гривень. Трійку лідерів замикає Кіровоградська область замість прифронтової Харківщини — 9,37 тис. га за середньою ціною 38 тис. гривень за гектар.

 

ціни на землю 2024 рік
Ціни на землю. Джерело: opendatabot.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні набрала чинності програма компенсації аграріям за розмінування земель, що сприятиме швидшому очищенню території. Згідно з програмою, держава компенсує 80% витрат.

Також ми писали, що в Україні кожен громадянин має право на безплатну ділянку землі. Під час повномасштабної війни процедура призупинена, однак дозволяється обрати ділянку для подальшого оформлення у майбутньому.

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