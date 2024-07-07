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Украинцы в Германии должны уплатить налоги — когда нужно подать декларацию во избежание штрафов

7 июля 2024 18:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украинцы в Германии-2024 — когда наемным работникам нужно уплатить подоходный налог
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинцы в Германии с местной пропиской или постоянным местожительством обязаны заплатить подоходный налог. Если не сделать это вовремя, налоговая служба наложит штраф.

Об этом рассказывает Handelsblatt.

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В сообщении говорится, что крайний срок подачи налоговой декларации за 2023 год в Германии — 31 августа 2024 года. Этот день выпадает на субботу, поэтому последним днем подачи декларации является 2 сентября 2024 года.

В случае неподачи декларации в срок налоговая служба применит штрафные санкции за просрочку. Размер штрафа составляет 0,25% от суммы начисленного налога за каждый месяц просрочки, но не менее 25 евро.

Максимальная сумма штрафа за задержку составляет 25 000 евро. Лица, ожидающие возврата налога, могут рассчитывать на снисхождение налоговой службы, которая может установить дооплаты, но это не обязательно.

Что еще стоит знать

Напомним, согласно Закону ФРГ о подоходном налоге, каждое лицо с немецкой пропиской (Wohnsitz) или постоянным местожительством (gewöhnlichen Aufenthalt) в Германии обязано уплачивать подоходный налог. Это правило распространяется также на беженцев.

Мы также писали, что в новом исследовании Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета обнаружили, что зарплата украинцев в Германии в среднем в четыре раза выше зарплаты в Украине. Там говорится, что украинцы в Германии зарабатывают 1334 евро чистыми в месяц.

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