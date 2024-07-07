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Українці в Німеччині повинні сплатити податки — коли треба подати декларацію для уникнення штрафів

7 липня 2024 18:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Українці у Німеччині-2024 — коли найманим працівникам потрібно сплатити прибутковий податок
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українці в Німеччині з місцевою пропискою або постійним місцем проживання зобов'язані сплачувати прибутковий податок. Якщо не зробити це вчасно, податкова служба накладе штраф.

Про це розповідає Handelsblatt.

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У повідомленні сказано, що крайній термін подання податкової декларації за 2023 рік у Німеччині — 31 серпня 2024 року. Цей день припадає на суботу, тому останнім днем подання декларації є 2 вересня 2024 року.

У випадку неподання декларації вчасно податкова служба застосує штрафні санкції за прострочення. Розмір штрафу становить 0,25% від суми нарахованого податку за кожен місяць прострочення, але не менше 25 євро.

Максимальна сума штрафу за затримку становить 25 000 євро. Особи, які очікують на повернення податку, можуть розраховувати на поблажливість податкової служби, яка може встановити дооплати, але це не є обов'язковим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, відповідно до Закону ФРН про прибутковий податок, кожна особа з німецькою пропискою (Wohnsitz) або постійним місцем проживання (gewöhnlichen Aufenthalt) у Німеччині зобов'язана сплачувати прибутковий податок. Це правило поширюється також на біженців.

Ми також писали, що у новому досліджені Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету виявили, що зарплата українців у Німеччині у середньому в чотири рази вища за зарплату в Україні. Там сказано, що українці в Німеччині заробляють 1334 євро чистими на місяць.

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