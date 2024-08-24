Украинцы в Польше могут потерять помощь на детей — что известно

Украинцы в Польше с 1 сентября лишатся помощи — кого это касается
С 1 сентября в Польше вступают в силу новые правила семейных пособий для украинских родителей. Теперь для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу.
Об этом говорится на портале Visit Ukraine Today.
Подробнее об изменениях
Отмечено, что ранее польские власти разрешали учащимся продолжать обучение в украинских школах через дистанционные занятия, сохраняя право на семейные пособия. Однако, согласно новой поправке к закону, родители теперь обязаны отнести своих детей в польские учебные заведения, чтобы продолжать получать финансовую поддержку от польского правительства.
Согласно информации, опубликованной Министерством национального образования Польши, с 1 сентября 2024 года дети украинских беженцев должны посещать польские школы наравне с польскими детьми. Это предполагает:
- годовую дошкольную подготовку;
- обязательное посещение 8-летней начальной школы;
- обязательное обучение в начальных школах в рамках польской образовательной системы.
Согласно новым правилам, только выпускники, которые завершают школу в 2024/2025 учебном году, смогут продолжать дистанционное обучение в украинской образовательной системе.
Помощь украинским детям в Польше
Польская компания Grupa Progres провела исследование, освещающее ситуацию украинских родителей и детей в Польше, о чем сообщает eGospodarka.pl. Для значительной части украинских родителей, работающих в Польше (67% респондентов), потеря финансовой помощи является основной причиной, заставляющей их относить детей к польским учебным заведениям. До сих пор многие из них пользовались разными формами поддержки от польского правительства.
К концу ноября прошлого года беженцы получили помощь в рамках программы 500+, которая составила 500 злотых на 328 тыс. детей. Помощь в рамках Семейного опекунского капитала, достигающего до 12 тыс. злотых на второго и последующих детей в возрасте от 1 до 3 лет, получили 12 тыс. детей. Помощь 300+ на покупку школьных принадлежностей в размере 300 злотых получили 141 тыс. детей. Другие семейные пособия были предоставлены 35 тыс. детям, а более миллиона человек также воспользовались специальной стартовой помощью в размере 300 злотых.
Что еще нужно знать
Напомним, в Польше для украинцев доступна новая денежная помощь. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.
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