Украинцы в Польше могут потерять помощь на детей — что известно

Волонтерский центр помощи украинцам в Люблине. Фото: EPA-EFE

С 1 сентября в Польше вступают в силу новые правила семейных пособий для украинских родителей. Теперь для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу.

Об этом говорится на портале Visit Ukraine Today.

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Подробнее об изменениях

Отмечено, что ранее польские власти разрешали учащимся продолжать обучение в украинских школах через дистанционные занятия, сохраняя право на семейные пособия. Однако, согласно новой поправке к закону, родители теперь обязаны отнести своих детей в польские учебные заведения, чтобы продолжать получать финансовую поддержку от польского правительства.

Согласно информации, опубликованной Министерством национального образования Польши, с 1 сентября 2024 года дети украинских беженцев должны посещать польские школы наравне с польскими детьми. Это предполагает:

годовую дошкольную подготовку;

обязательное посещение 8-летней начальной школы;

обязательное обучение в начальных школах в рамках польской образовательной системы.

Согласно новым правилам, только выпускники, которые завершают школу в 2024/2025 учебном году, смогут продолжать дистанционное обучение в украинской образовательной системе.

Помощь украинским детям в Польше

Польская компания Grupa Progres провела исследование, освещающее ситуацию украинских родителей и детей в Польше, о чем сообщает eGospodarka.pl. Для значительной части украинских родителей, работающих в Польше (67% респондентов), потеря финансовой помощи является основной причиной, заставляющей их относить детей к польским учебным заведениям. До сих пор многие из них пользовались разными формами поддержки от польского правительства.

К концу ноября прошлого года беженцы получили помощь в рамках программы 500+, которая составила 500 злотых на 328 тыс. детей. Помощь в рамках Семейного опекунского капитала, достигающего до 12 тыс. злотых на второго и последующих детей в возрасте от 1 до 3 лет, получили 12 тыс. детей. Помощь 300+ на покупку школьных принадлежностей в размере 300 злотых получили 141 тыс. детей. Другие семейные пособия были предоставлены 35 тыс. детям, а более миллиона человек также воспользовались специальной стартовой помощью в размере 300 злотых.

Что еще нужно знать

Напомним, в Польше для украинцев доступна новая денежная помощь. Граждане могут зарегистрироваться на участие в программе поддержки беженцев с статусом PESEL UKR.

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