Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Українці в Польщі з 1 вересня втратять допомогу — кого це стосується arrow

Українці в Польщі з 1 вересня втратять допомогу — кого це стосується

24 серпня 2024 14:23
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Українці в Польщі можуть втратити допомогу на дітей — що відомо
Волонтерський центр допомоги українцям у ​​Любліні. Фото: EPA-EFE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З 1 вересня в Польщі вступають в силу нові правила щодо сімейних допомог для українських батьків. Тепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу.

Про це йдеться на порталі Visit Ukraine Today.

Читайте також:

Детальніше про зміни

Зазначено, що раніше польська влада дозволяла учням продовжувати навчання в українських школах через дистанційні заняття, зберігаючи право на сімейні допомоги. Однак, відповідно до нової поправки до закону, батьки тепер зобов'язані зарахувати своїх дітей до польських навчальних закладів, щоб продовжувати отримувати фінансову підтримку від польського уряду.

Згідно з інформацією, опублікованою Міністерством національної освіти Польщі, з 1 вересня 2024 року діти українських біженців повинні відвідувати польські школи на рівні з польськими дітьми. Це передбачає:

  • річну дошкільну підготовку;
  • обов'язкове відвідування 8-річної початкової школи;
  • обов'язкове навчання у післяпочаткових школах в рамках польської освітньої системи.

Згідно з новими правилами, лише випускники, які завершують школу у 2024/2025 навчальному році, матимуть можливість продовжувати дистанційне навчання в українській освітній системі.

Допомога українським дітям у Польщі

Польська компанія Grupa Progres провела дослідження, яке висвітлює ситуацію українських батьків і дітей у Польщі, про що повідомляє eGospodarka.pl. Для значної частини українських батьків, які працюють у Польщі (67% респондентів), втрата фінансової допомоги є основною причиною, що змушує їх зараховувати дітей до польських навчальних закладів. До цього часу багато з них користувалися різними формами підтримки від польського уряду.

На кінець листопада минулого року біженці отримали допомогу в рамках програми 500+, що склала 500 злотих на 328 тис. дітей. Допомогу в рамках Сімейного опікунського капіталу, що досягає до 12 тис. злотих на другого та наступних дітей віком від 1 до 3 років, отримали 12 тис. дітей. Допомогу 300+ на купівлю шкільного приладдя в розмірі 300 злотих отримали 141 тис. дітей. Інші сімейні допомоги були надані 35 тис. дітям, а понад мільйон осіб також скористалися спеціальною стартовою допомогою у розмірі 300 злотих.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Польщі для українців доступна нова грошова допомога. Громадяни можуть зареєструватися на участь у програмі підтримки біженців, які мають статус PESEL UKR.

Ми також писали, що у Швейцарії українські громадяни можуть отримувати виплати у 2 тис. євро на місяць. Уряд країни оголосив конкурс на надання стипендій.

Польща діти фінансова допомога біженці допомога війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:52 Україна повернула Росії полонених під Курськом солдатів-строковиків, — Reuters

14:47 Сирський відреагував на повернення з полону 115 українських захисників

14:40 Зеленський нагородив прем'єра Канади почесним орденом

14:35 Основний воротар збірної України відновився від травми

14:28 Розкол між одеситами та протистояння влади — Катерина Ножевнікова про перейменування вулиць

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

14:24 Дуда запевнив, що Польща не припинить допомагати та не залишить Україну на самоті

14:23 Українці в Польщі з 1 вересня втратять допомогу — кого це стосується

14:20 У Сумській області російські війська атакували безпілотником авто з цивільними

14:16 Чи можна отримати бронювання без військово-облікового документа — пояснення юристів

14:13 Як продуктивно розпочати навчальний рік? Поради для батьків і дітей від Cambridge.ua

14:52 Україна повернула Росії полонених під Курськом солдатів-строковиків, — Reuters

14:47 Сирський відреагував на повернення з полону 115 українських захисників

14:40 Зеленський нагородив прем'єра Канади почесним орденом

14:35 Основний воротар збірної України відновився від травми

14:28 Розкол між одеситами та протистояння влади — Катерина Ножевнікова про перейменування вулиць

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

14:24 Дуда запевнив, що Польща не припинить допомагати та не залишить Україну на самоті

14:23 Українці в Польщі з 1 вересня втратять допомогу — кого це стосується

14:20 У Сумській області російські війська атакували безпілотником авто з цивільними

14:16 Чи можна отримати бронювання без військово-облікового документа — пояснення юристів

14:13 Як продуктивно розпочати навчальний рік? Поради для батьків і дітей від Cambridge.ua

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Text

09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті