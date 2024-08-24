Українці в Польщі можуть втратити допомогу на дітей — що відомо

Волонтерський центр допомоги українцям у ​​Любліні. Фото: EPA-EFE

З 1 вересня в Польщі вступають в силу нові правила щодо сімейних допомог для українських батьків. Тепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу.

Про це йдеться на порталі Visit Ukraine Today.

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Детальніше про зміни

Зазначено, що раніше польська влада дозволяла учням продовжувати навчання в українських школах через дистанційні заняття, зберігаючи право на сімейні допомоги. Однак, відповідно до нової поправки до закону, батьки тепер зобов'язані зарахувати своїх дітей до польських навчальних закладів, щоб продовжувати отримувати фінансову підтримку від польського уряду.

Згідно з інформацією, опублікованою Міністерством національної освіти Польщі, з 1 вересня 2024 року діти українських біженців повинні відвідувати польські школи на рівні з польськими дітьми. Це передбачає:

річну дошкільну підготовку;

обов'язкове відвідування 8-річної початкової школи;

обов'язкове навчання у післяпочаткових школах в рамках польської освітньої системи.

Згідно з новими правилами, лише випускники, які завершують школу у 2024/2025 навчальному році, матимуть можливість продовжувати дистанційне навчання в українській освітній системі.

Допомога українським дітям у Польщі

Польська компанія Grupa Progres провела дослідження, яке висвітлює ситуацію українських батьків і дітей у Польщі, про що повідомляє eGospodarka.pl. Для значної частини українських батьків, які працюють у Польщі (67% респондентів), втрата фінансової допомоги є основною причиною, що змушує їх зараховувати дітей до польських навчальних закладів. До цього часу багато з них користувалися різними формами підтримки від польського уряду.

На кінець листопада минулого року біженці отримали допомогу в рамках програми 500+, що склала 500 злотих на 328 тис. дітей. Допомогу в рамках Сімейного опікунського капіталу, що досягає до 12 тис. злотих на другого та наступних дітей віком від 1 до 3 років, отримали 12 тис. дітей. Допомогу 300+ на купівлю шкільного приладдя в розмірі 300 злотих отримали 141 тис. дітей. Інші сімейні допомоги були надані 35 тис. дітям, а понад мільйон осіб також скористалися спеціальною стартовою допомогою у розмірі 300 злотих.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Польщі для українців доступна нова грошова допомога. Громадяни можуть зареєструватися на участь у програмі підтримки біженців, які мають статус PESEL UKR.

Ми також писали, що у Швейцарії українські громадяни можуть отримувати виплати у 2 тис. євро на місяць. Уряд країни оголосив конкурс на надання стипендій.