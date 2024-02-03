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Украинцы выезжают из Польши — кто займет вакантные места

3 февраля 2024 16:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Работа в Польше — кто заменит украинцев на рынке труда
Женщина с детьми на вокзале в Польше. Фото: NurPhoto
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Польше уменьшается количество работников из Украины. Теперь, чтобы заполнить вакантные места, польские работодатели привлекают все больше людей из других стран.

Об этом говорится на миграционной платформе EWL.

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Почему в Польше уменьшилось количество работников из Украины

В 2023 году в Польше насчитывалось 1,128 млн иностранцев, официально работавших и зарегистрированных в системе социального страхования ZUS. Из них 759,4 тысячи работников — граждане Украины. В прошлом году количество зарегистрированных украинцев выросло на 13,4 тысячи.

Больше всего в реестре ZUS добавилось работников из Беларуси — 21,3 тысячи человек за 2023 год (прирост 20%). Всего в Польше работают 129,4 тысячи белорусских граждан.

В то же время в 2023 году в Польше на 1017 человек уменьшилось количество работников из России, больше отток только граждан Грузии.

"Уменьшение количества украинцев в Польше объясняется их отъездом в Германию и другие страны Западной Европы, где более высокие зарплаты и социальные выплаты. Зато политическая ситуация в Беларуси заставляет ее граждан мигрировать в Польшу", — рассказал директор платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Кто заменит украинцев на рынке труда в Польше

В то же время в Польше увеличивается доля работников из Азии (Индия, Непал, Филиппины) и Латинской Америки — больше всего из Колумбии. Втрое увеличилось количество зарегистрированных в Польше граждан Колумбии.

"В связи с уменьшением количества украинцев, работающих в Польше, польские работодатели с прошлого года стали активнее трудоустраивать граждан Азии и Латинской Америки. Для граждан Индии, Непала или Колумбии проще легализовать свое пребывание и найти работу в Польше, чем в западных странах ЕС. Кроме того, Польша привлекает религиозных филиппинцев и колумбийцев тем, что это тоже католическая страна", — пояснил специалист.

В десятку национальностей, зарегистрированных в Управлении социального страхования, входят граждане Аргентины, Зимбабве, Перу, Шри-Ланки, Турменистана, Бангладеша, Гватемалы и Венесуэлы.

Напомним, что мы собрали актуальные вакансии и зарплаты в Польше, которые могут заинтересовать украинских беженцев. Также мы писали о том, на какую работу в Чехии могут претендовать украинцы, уехавшие из Украины после полномасштабного вторжения, и какие зарплаты в этой стране.

К тому же мы сообщали о работе в Германии — какие вакансии доступны украинцам и сколько можно заработать. Среди причин переезда в эту страну беженцы из Украины чаще называют высокую заработную плату.

Польша
работа
беженцы
рынок труда
вакансии

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