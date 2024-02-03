Робота у Польщі — хто замінить українців на ринку праці

Жінки з дітьми на вокзалі у Польщі. Фото: NurPhoto

У Польщі зменшується кількість працівників з України. Відтепер, щоб заповнити вакантні місця, польські роботодавці залучають все більше людей із інших країн.

Про це сказано на міграційній платформі EWL.

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Чому в Польщі зменшилась кількість працівників з України

У 2023 році у Польщі налічувалося 1,128 млн іноземців, які офіційно працювали та були зареєстровані у системі соціального страхування ZUS. Із них 759,4 тисяч працівників — громадяни України. Торік кількість зареєстрованих українців зросла на 13,4 тисяч.

Найбільше у реєстрі ZUS додалося працівників із Білорусі — 21,3 тисячі осіб за 2023 рік (приріст 20%). Загалом у Польщі працюють 129,4 тисяч білоруських громадян.

В той же час у 2023 році у Польщі на 1017 осіб зменшилася кількість працівників із Росії, більший відтік тільки громадян Грузії.

"Зменшення кількості українців у Польщі пояснюється їхнім від’їздом до Німеччини та інших країн Західної Європи, де вищі зарплати та соціальні виплати. Натомість політична ситуація в Білорусі змушує її громадян мігрувати до Польщі", — розповів директор платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Хто замінить українців на ринку праці у Польщі

Водночас у Польщі збільшується частка працівників із Азії (Індія, Непал, Філіппіни) та Латинської Америки — найбільше з Колумбії. Утричі зросла кількість зареєстрованих у Польщі громадян Колумбії.

"У зв’язку із зменшенням кількості українців, які працюють у Польщі, польські роботодавці з минулого року стали активніше працевлаштовувати громадян Азії та Латинської Америки. Для громадян Індії, Непалу чи Колумбії простіше легалізувати своє перебування та знайти роботу в Польщі, ніж в західних країнах ЄС. Окрім того, Польща приваблює релігійних філіппінців та колумбійців тим, що це також католицька країна", — пояснив фахівець.

До десятки національностей, зареєстрованих в Управлінні соціального страхування, входять громадяни Аргентини, Зімбабве, Перу, Шрі-Ланки, Турменистану, Бангладешу, Гватемали та Венесуели.

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До того, ми повідомляли про роботу у Німеччині — які вакансії доступні українцям та скільки можна заробити. Серед причин переїзду до цієї країни біженці з України найчастіше називають високу заробітну плату.