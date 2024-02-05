Пенсии и доплаты в Украине — как получить дополнительно 150 грн

Украинцам доплатят до пенсии по 150 гривен — кто получил право
Некоторым украинским пенсионерам законодательством предусмотрена ежемесячная доплата в 150 гривен. Известно, кто может получить дополнительные средства в 2024 году.
Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Детальнее о надбавке в 150 гривен
Как отмечают специалисты, на такую надбавку к пенсии имеют право граждане, на содержание которых есть дети до 18 лет. Однако важно, чтобы пенсионеры при этом не работали и не являлись физическими лицами-предпринимателями.
По 150 гривен за каждого ребенка выплачивают дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности и за выслугу лет, назначенных согласно законам:
- "О пенсионном обеспечении";
- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Следует отметить, что пенсионеры-военнослужащие получают надбавку в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ее размер пересчитывают при повышении прожиточного минимума.
Как оформить доплаты и какие документы подавать
Для того, чтобы получить такую надбавку, нужно подать заявление в орган Пенсионного фонда по адресу получения пенсии, добавив документы, удостоверяющие личность, семейные отношения и возраст ребенка.
Список нужных документов:
- заявление о назначении или перерасчете пенсионной выплаты;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства о содержании/об общем проживании с гражданином-заявителем;
- справка из органа социальной защиты населения о неполучении пособия на ребенка.
Также необходимо добавить документы, подтверждающие отсутствие дополнительного дохода, являющегося основой для начисления Единого социального взноса. Речь идет о:
- трудовой книжке или ведомости о трудовой деятельности из госреестра застрахованных лиц;
- копии приказа о факте увольнения с работы;
- информации о застрахованном лице;
- данных об отсутствии госрегистрации ФЛП.
Для тех, у кого есть статус внутренне перемещенных лиц, факт увольнения с работы должен устанавливаться на основании личного заявления. Важно указать дату, с которой гражданин не работает.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.
Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.
Читайте Новини.LIVE!