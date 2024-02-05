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Украинцам доплатят до пенсии по 150 гривен — кто получил право

5 февраля 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии и доплаты в Украине — как получить дополнительно 150 грн
Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторым украинским пенсионерам законодательством предусмотрена ежемесячная доплата в 150 гривен. Известно, кто может получить дополнительные средства в 2024 году.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Детальнее о надбавке в 150 гривен

Как отмечают специалисты, на такую надбавку к пенсии имеют право граждане, на содержание которых есть дети до 18 лет. Однако важно, чтобы пенсионеры при этом не работали и не являлись физическими лицами-предпринимателями.

По 150 гривен за каждого ребенка выплачивают дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности и за выслугу лет, назначенных согласно законам:

  • "О пенсионном обеспечении";
  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Следует отметить, что пенсионеры-военнослужащие получают надбавку в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Ее размер пересчитывают при повышении прожиточного минимума.

Как оформить доплаты и какие документы подавать

Для того, чтобы получить такую надбавку, нужно подать заявление в орган Пенсионного фонда по адресу получения пенсии, добавив документы, удостоверяющие личность, семейные отношения и возраст ребенка.

Список нужных документов:

  • заявление о назначении или перерасчете пенсионной выплаты;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт);
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справка с места жительства о содержании/об общем проживании с гражданином-заявителем;
  • справка из органа социальной защиты населения о неполучении пособия на ребенка.

Также необходимо добавить документы, подтверждающие отсутствие дополнительного дохода, являющегося основой для начисления Единого социального взноса. Речь идет о:

  • трудовой книжке или ведомости о трудовой деятельности из госреестра застрахованных лиц;
  • копии приказа о факте увольнения с работы;
  • информации о застрахованном лице;
  • данных об отсутствии госрегистрации ФЛП.

Для тех, у кого есть статус внутренне перемещенных лиц, факт увольнения с работы должен устанавливаться на основании личного заявления. Важно указать дату, с которой гражданин не работает.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.

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