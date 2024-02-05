Пенсії та доплати в Україні — як отримати додатково 150 грн

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

Деяким українським пенсіонерам законодавством передбачена щомісячна доплата у 150 гривень. Відомо, хто може отримати додаткові кошти у 2024 році.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про надбавку у 150 гривень

Як зазначають фахівці, на таку надбавку до пенсії мають право громадяни, на утриманні яких є діти віком до 18 років. Однак важливо, щоб пенсіонери при цьому не працювали та не були фізичними особами-підприємцями.

По 150 гривень за кожну дитину виплачують додатково до пенсій за віком, інвалідністю та за вислугу років, призначених згідно із законами:

"Про пенсійне забезпечення";

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Варто зауважити, що пенсіонери-військовослужбовці отримують надбавку у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Її розмір перераховують під час підвищення прожиткового мінімуму.

Як оформити доплати та які документи подавати

Для того, щоб отримати таку надбавку, потрібно подати заяву в орган Пенсійного фонду за адресою отримання пенсії, додавши документи, де засвідчується особа, родинні відносини та вік дитини.

Перелік потрібних документів:

заява про призначення чи перерахунок пенсійної виплати;

документ, що посвідчує особу (паспорт);

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини;

довідка з місця проживання про перебування на утриманні/про спільне проживання із громадянином-заявником;

довідка з органу соціального захисту населення про неотримання допомоги на дитину.

Також необхідно додати документи, що підтверджують відсутність додаткового доходу, що є основою для нарахування Єдиного соціального внеску. Йдеться про:

трудову книжку чи відомість про трудову діяльність з держреєстру застрахованих осіб;

копію наказу про факт звільнення з роботи;

інформацію про застраховану особу;

дані про відсутність держреєстрації ФОП.

Для тих, у кого є статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), факт звільнення з роботи має встановлюватися на підставі особистої заяви. Важливо зазначити дату, з якої громадянин не працює.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Також повідомляли, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.