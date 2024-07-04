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Украинцам готовят очередную реформу — что будет с тарифами на тепло

4 июля 2024 22:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на теплоснабжение — украинцам придется платить больше из-за реформы
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Россия уничтожением тепловых электростанций ракетными атаками подталкивает Украину к децентрализации системы. С одной стороны, это позволит сделать сферу энергетики более устойчивой, а с другой — привести к дороговизне тарифа.

Об этом говорится в материале Znaj.ua, ссылающемся на аналитиков "Украинской энергетики".

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Как отметили недавно в правительстве, Россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ. Поэтому возникла острая необходимость разработки Государственной целевой экономической программы по энергетической модернизации теплокоммунальных предприятий. Она будет содержать следующие ключевые направления усовершенствования теплоснабжения в стране:

  • умеренный переход от централизованного к децентрализованному (когенерационным/другим установкам, которые будут работать с помощью сбросного тепла, в частности, речь идет о тепловых насосах);
  • наращивание инвестирования энергосектора, уменьшение потерь в сетях и внедрение энергоэффективности со стороны потребителей;
  • усиление внедрения альтернативных источников энергии, что позволит не зависеть от ископаемого топлива.

Увеличение тарифа через новые подходы

Таким образом, украинцам придется активнее переходить от больших ТЭЦ к мини-котельным и мини-электростанциям. Их планируют встроить в общую энергетическую систему страны.

Как ожидают авторы программы, это позволит не только усложнить России уничтожение энергомощностей генерации тепла и света, но и нарастить их эффективность.

Однако для потребителей есть негативный момент, ведь дополнительные расходы лягут на их плечи. Так, чтобы у теплоснабжающих предприятий были средства на модернизацию сетей и оснащение новым оборудованием, власти намерены изменить подходы к тарифообразованию. Речь идет о возможности внедрения таких тарифов в будущем, которые позволили бы осуществлять ремонты мощностей. То есть, стоимость тепла для украинцев в конечном счете может возрасти, добавляет издание.

Что еще стоит знать

Напомним, в городке Покров Днепропетровской области цены на водоснабжение и водоотвод с 1 июля подняли в три раза. Таким образом, жители маленького украинского города будут платить "европейский" тариф.

Ранее мы писали, что Верховная Рада рассматривает вопрос о возможном поднятии тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.

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