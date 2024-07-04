Тарифи на теплопостачання — українцям доведеться платити більше через реформу

Українцям готують чергову реформу — що буде з тарифами на тепло
Росія нищенням теплових електростанцій ракетними атаками підштовхує Україну до децентралізації системи. З одного боку, це дозволить зробити сферу енергетики більш стійкою, а з іншого — призвести до дорожнечі тарифу.
Про це йдеться у матеріалі Znaj.ua, що посилається на аналітиків "Української енергетики".
Децентралізація опалення житлового фонду
Як зазначили нещодавно в уряді, Росія знищила 80% українських ТЕЦ. Через це постала гостра необхідність розробки Державної цільової економічної програми з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств. Вона міститиме такі ключові напрямки удосконалення теплопостачання в країні:
- помірний перехід від централізованого до децентралізованого (когенераційних/інших установок, які працюватимуть за допомогою скидного тепла, зокрема, йдеться про теплові насоси);
- нарощення інвестування енергосектору, зменшення втрат у мережах та запровадження енергоефективності з боку споживачів;
- посилення запровадження альтернативних джерел енергії, що дозволить не залежати від викопного палива.
Збільшення тарифу через нові підходи
Таким чином, українцям доведеться більш активно переходити від великих ТЕЦ до міні-котелень та міні-електростанцій. Їх планують вбудувати в загальну енергетичну систему країни.
Як очікують автори програми, це дасть змогу не лише ускладнити Росії знищення енергопотужностей генерації тепла та світла, а й наростити їх ефективність.
Однак, для споживачів є негативний момент, адже додаткові витрати ляжуть на їхні плечі. Так, щоб у теплопостачальних підприємств були кошти на модернізацію мереж та оснащення новим обладнанням, влада має намір змінити підходи в тарифоутворення. Йдеться про можливість запровадження таких тарифів у майбутньому, які б дозволили здійснювати ремонти потужностей. Тобто вартість тепла для українців у загальному підсумку може зрости, додає видання.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у містечку Покров Дніпропетровської області ціни на водопостачання та водовідведення з 1 липня підняли у три рази. Таким чином жителі маленького українського міста платитимуть "європейський" тариф.
Раніше ми писали, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.
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