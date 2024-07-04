Тарифи на теплопостачання — українцям доведеться платити більше через реформу

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Росія нищенням теплових електростанцій ракетними атаками підштовхує Україну до децентралізації системи. З одного боку, це дозволить зробити сферу енергетики більш стійкою, а з іншого — призвести до дорожнечі тарифу.

Про це йдеться у матеріалі Znaj.ua, що посилається на аналітиків "Української енергетики".

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Як зазначили нещодавно в уряді, Росія знищила 80% українських ТЕЦ. Через це постала гостра необхідність розробки Державної цільової економічної програми з енергетичної модернізації теплокомунальних підприємств. Вона міститиме такі ключові напрямки удосконалення теплопостачання в країні:

помірний перехід від централізованого до децентралізованого (когенераційних/інших установок, які працюватимуть за допомогою скидного тепла, зокрема, йдеться про теплові насоси);

нарощення інвестування енергосектору, зменшення втрат у мережах та запровадження енергоефективності з боку споживачів;

посилення запровадження альтернативних джерел енергії, що дозволить не залежати від викопного палива.

Збільшення тарифу через нові підходи

Таким чином, українцям доведеться більш активно переходити від великих ТЕЦ до міні-котелень та міні-електростанцій. Їх планують вбудувати в загальну енергетичну систему країни.

Як очікують автори програми, це дасть змогу не лише ускладнити Росії знищення енергопотужностей генерації тепла та світла, а й наростити їх ефективність.

Однак, для споживачів є негативний момент, адже додаткові витрати ляжуть на їхні плечі. Так, щоб у теплопостачальних підприємств були кошти на модернізацію мереж та оснащення новим обладнанням, влада має намір змінити підходи в тарифоутворення. Йдеться про можливість запровадження таких тарифів у майбутньому, які б дозволили здійснювати ремонти потужностей. Тобто вартість тепла для українців у загальному підсумку може зрости, додає видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у містечку Покров Дніпропетровської області ціни на водопостачання та водовідведення з 1 липня підняли у три рази. Таким чином жителі маленького українського міста платитимуть "європейський" тариф.

Раніше ми писали, що Верховна Рада розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.