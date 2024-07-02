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Украинцам выплатят до 20 тыс. долларов — детали программы Mercy Corps

2 июля 2024 08:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь украинцам от Mercy Corps — как получить 20 тыс. долларов
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским предпринимателям стала доступна возможность получить финансовую помощь от международной гуманитарной организации Mercy Corps. В ее рамках можно оформить грант в размере до 20 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Финансовая поддержка бизнеса от Mercy Corps

Речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса со стороны международной гуманитарной организации Mercy Corps в рамках открытой Программы поддержки экономической устойчивости Украины. Присоединиться к программе может бизнес, релоцированный в следующие регионы:

  • Днепропетровскую область;
  • г. Киев и Киевскую область.

Также принять участие могут местные предприниматели, бизнес которых пострадал от последствий войны и нуждается в финансах на возобновление или расширение деятельности.

"Благодаря полученной помощи бизнес сможет возобновить и/или расширить свою деятельность с фокусом на создание или сохранение рабочих мест для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавшего от войны населения", — говорится в сообщении.

Как получить до 20 тыс. долларов

Средства будут предоставлены на приобретение производственных основных средств.

Чтобы получить финансовую помощь в 20 тысяч долларов, нужно подать заявку на получение финансовой помощи. Среди условий:

  • официальная регистрация и отсутствие юридических и правовых помех для ведения предпринимательской деятельности в рамках украинского законодательства;
  • создание/сохранение минимум трех рабочих мест для ВПЛ или пострадавших граждан;
  • инвестиция собственных средств до 50% от суммы финпомощи.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету после регистрации на главной странице сайта по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, предпринимателям открыли возможность получить до 15 тысяч долларов помощи на развитие собственного дела. Гранты предоставляют в рамках госпрограммы "Створюй".

Также мы писали, что с начала 2024 года украинские предприниматели получили почти 12 тысяч кредитов на общую сумму 45,4 млрд гривен в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса.

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