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Українцям виплатять до 20 тис. доларів — деталі програми Mercy Corps

2 липня 2024 08:31
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога українцям від Mercy Corps — як отримати 20 тис. доларів
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українським підприємцям стала доступна можливість отримати фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. В її рамках можна оформити грант розміром до 20 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Фінансова підтримка бізнесу від Mercy Corps

Як зазначають у пресслужбі, йдеться про підтримку малого та середнього бізнесу з боку міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps в рамках відкритої Програми підтримки економічної стійкості України. Долучитися до програми може бізнес, який було релоковано у такі регіони:

  • Дніпропетровську область;
  • м. Київ та Київську область.

Також взяти участь можуть місцеві підприємці, бізнес яких постраждав від наслідків війни та потребує фінансів на відновлення чи розширення діяльності.

"Завдяки отриманій допомозі бізнес зможе відновити та/або розширити свою діяльність з фокусом на створення або збереження робочих місць для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і постраждалого від війни населення", — йдеться у повідомленні.

Як отримати до 20 тис. доларів

Кошти нададуть на придбання виробничих основних засобів.

Щоб отримати фінансову допомогу у 20 тисяч доларів, потрібно подати заявку на отримання фінансової допомоги. Серед умов:

  • офіційна реєстрація та відсутність юридичних і правових перешкод для ведення підприємницької діяльності в рамках українського законодавства;
  • створення/збереження мінімум трьох робочих місць для ВПО чи постраждалих громадян;
  • інвестиція власних коштів до 50% від суми фіндопомоги.

Для подання заявки необхідно заповнити анкету після реєстрації на головній сторінці сайту за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, підприємцям відкрили можливість отримати до 15 тисяч доларів допомоги на розвиток власної справи. Гранти надають у рамках держпрограми "Створюй".

Також ми писали, що з початку 2024 року українські підприємці отримали майже 12 тисяч кредитів на загальну суму 45,4 млрд гривень в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Ця програма спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу.

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