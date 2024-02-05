Цены в Украине — что может резко подорожать в феврале

Украинцев предупредили о резком росте цен на важные продукты в феврале
Эксперты предупреждают о подорожании на украинском рынке важных продуктов в феврале 2024 года. Ожидается, что "взлетят" цены на овощи, в частности, из "борщевого набора".
Об этом рассказали в ННЦ Институт аграрной экономики (ИАЭ).
На сколько могут подорожать продукты
Как отметили в отделе ценообразования и аграрного рынка Института, в последний месяц зимы может подорожать капуста, морковь, картофель, свекла и лук.
По прогнозу, цена на белокочанную капусту может вырасти на 4%, до 16 гривен за килограмм.
Стоимость свеклы может повыситься на 3%, до 18,5 гривны за килограмм.
Что касается других овощей, то цена может подскочить так:
- морковь — до 16,5 гривны за килограмм (+6%);
- картофель — до 26 гривен за килограмм (+5%);
- лук — до 18,5 гривны за килограмм (+8%).
Рекордное подорожание картофеля
Ранее эксперты сообщали, что в Украине картофель подорожал в четыре раза за год. В последний месяц зимы цена на этот овощ достигла отметки 18-23 грн/кг.
Участники рынка выделили основные причины подорожания:
- снижение урожая в Европе;
- трудности с выращиванием картофеля из-за плохих погодных условий;
- низкое качество продукции, не соответствующее нормам длительного хранения.
По данным портала Минфин, осуществляющего мониторинг цен в украинских супермаркетах, стоимость овощей в феврале 2024 года находится на таком уровне:
Что еще стоит знать
Напомним, куриные яйца в украинских магазинах резко изменились в стоимости в январе 2024 года. Некоторые из них подешевели сразу почти на 20 гривен.
Также мы писали, что в 2023 году клиенты больше всего тратили средства на продукты питания — более 350 млрд грн (доля расходов на еду снизилась с 48% до 45% от общей суммы расходов).
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