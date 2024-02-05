Цены в Украине — что может резко подорожать в феврале

Овощной отдел супермаркета. Фото: novus.online

Эксперты предупреждают о подорожании на украинском рынке важных продуктов в феврале 2024 года. Ожидается, что "взлетят" цены на овощи, в частности, из "борщевого набора".

Об этом рассказали в ННЦ Институт аграрной экономики (ИАЭ).

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На сколько могут подорожать продукты

Как отметили в отделе ценообразования и аграрного рынка Института, в последний месяц зимы может подорожать капуста, морковь, картофель, свекла и лук.

По прогнозу, цена на белокочанную капусту может вырасти на 4%, до 16 гривен за килограмм.

Стоимость свеклы может повыситься на 3%, до 18,5 гривны за килограмм.

Что касается других овощей, то цена может подскочить так:

морковь — до 16,5 гривны за килограмм (+6%);

картофель — до 26 гривен за килограмм (+5%);

лук — до 18,5 гривны за килограмм (+8%).

Рекордное подорожание картофеля

Ранее эксперты сообщали, что в Украине картофель подорожал в четыре раза за год. В последний месяц зимы цена на этот овощ достигла отметки 18-23 грн/кг.

Участники рынка выделили основные причины подорожания:

снижение урожая в Европе;

трудности с выращиванием картофеля из-за плохих погодных условий;

низкое качество продукции, не соответствующее нормам длительного хранения.

По данным портала Минфин, осуществляющего мониторинг цен в украинских супермаркетах, стоимость овощей в феврале 2024 года находится на таком уровне:

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, куриные яйца в украинских магазинах резко изменились в стоимости в январе 2024 года. Некоторые из них подешевели сразу почти на 20 гривен.

Также мы писали, что в 2023 году клиенты больше всего тратили средства на продукты питания — более 350 млрд грн (доля расходов на еду снизилась с 48% до 45% от общей суммы расходов).