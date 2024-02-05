Ціни в Україні — що може різко подорожчати у лютому

Українців попередили про різке зростання цін на важливі продукти у лютому
Експерти попереджають про подорожчання на українському ринку важливих продуктів у лютому 2024 року. Очікується, що "злетять" ціни на овочі, зокрема, з "борщового набору".
Про це розповіли в ННЦ Інститут аграрної економіки (ІАЕ).
На скільки можуть подорожчати продукти
Як зазначили у відділі ціноутворення та аграрного ринку Інституту, в останній місяць зими може подорожчати капуста, морква, картопля, буряк та цибуля.
За прогнозом, ціна на капусту білокачанну може зрости на 4%, до 16 гривень за кілограм.
Вартість буряка може підвищитись на 3%, до 18,5 гривень за кілограм.
Щодо інших овочів, то ціна може підскочити так:
- морква — до 16,5 гривні за кілограм (+6%);
- картопля — до 26 гривень за кілограм (+5%);
- цибуля — до 18,5 гривні за кілограм (+8 %).
Рекордне подорожчання картоплі
Раніше експерти повідомляли, що в Україні картопля подорожчала учетверо за рік. В останній місяць зими ціна на цей овоч досягнула позначки 18-23 грн/кг.
Учасники ринку виділили основні причини подорожчання:
- зниження врожаю у Європі;
- труднощі з вирощуванням картоплі через погані погодні умови;
- низька якість продукції, що не відповідає нормам для тривалого зберігання.
За даними порталу Мінфін, що здійснює моніторинг цін в українських супермаркетах, вартість овочів у лютому 2024 році перебуває на такому рівні:
Що ще варто знати
Нагадаємо, курячі яйця в українських магазинах різко змінились у вартості у січні 2024 року. Деякі з них подешевшали одразу на майже 20 гривень.
Також ми писали, що у 2023 році клієнти найбільше витрачали кошти на продукти харчування — більш ніж 350 млрд грн (частка витрат на їжу знизилася з 48% до 45% від загальної суми витрат).
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