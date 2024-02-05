Ціни в Україні — що може різко подорожчати у лютому

Овочевий відділ супермаркету. Фото: novus.online

Експерти попереджають про подорожчання на українському ринку важливих продуктів у лютому 2024 року. Очікується, що "злетять" ціни на овочі, зокрема, з "борщового набору".

Про це розповіли в ННЦ Інститут аграрної економіки (ІАЕ).

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На скільки можуть подорожчати продукти

Як зазначили у відділі ціноутворення та аграрного ринку Інституту, в останній місяць зими може подорожчати капуста, морква, картопля, буряк та цибуля.

За прогнозом, ціна на капусту білокачанну може зрости на 4%, до 16 гривень за кілограм.

Вартість буряка може підвищитись на 3%, до 18,5 гривень за кілограм.

Щодо інших овочів, то ціна може підскочити так:

морква — до 16,5 гривні за кілограм (+6%);

картопля — до 26 гривень за кілограм (+5%);

цибуля — до 18,5 гривні за кілограм (+8 %).

Рекордне подорожчання картоплі

Раніше експерти повідомляли, що в Україні картопля подорожчала учетверо за рік. В останній місяць зими ціна на цей овоч досягнула позначки 18-23 грн/кг.

Учасники ринку виділили основні причини подорожчання:

зниження врожаю у Європі;

труднощі з вирощуванням картоплі через погані погодні умови;

низька якість продукції, що не відповідає нормам для тривалого зберігання.

За даними порталу Мінфін, що здійснює моніторинг цін в українських супермаркетах, вартість овочів у лютому 2024 році перебуває на такому рівні:

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, курячі яйця в українських магазинах різко змінились у вартості у січні 2024 року. Деякі з них подешевшали одразу на майже 20 гривень.

Також ми писали, що у 2023 році клієнти найбільше витрачали кошти на продукти харчування — більш ніж 350 млрд грн (частка витрат на їжу знизилася з 48% до 45% від загальної суми витрат).