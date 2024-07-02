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Украинцев лишают субсидий из-за долгов — известно, из-за какой суммы

2 июля 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии в Украине — известно, из-за какой суммы долга лишают помощи
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы, получающие жилищные субсидии и накопившие долги за коммунальные услуги, должны погасить их. В противном случае государство имеет право лишить соответствующей помощи.

Об этом рассказали аналитики профильного портала "ГазПравда".

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Потеря субсидий из-за долгов

По нормам законодательства, украинцы, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, имеют право на жилищную субсидию. Однако такую помощь человек может потерять из-за долгов за коммуналку.

Чтобы этого не произошло, необходимо было оплатить долг в течение двух месяцев с начала нового сезона. В случае, если есть долг за коммуналку, невозможно переназначить субсидию.

"Вернуть выплаты можно будет только после того, как в Пенсионный фонд поступит документальное подтверждение факта уплаты долга или заключение договора его реструктуризации", — отметили специалисты.

В таком случае жилищную субсидию могут назначить только на следующие месяцы, но предыдущая помощь "задним числом" уже не будет предоставляться. В такой ситуации можно лишиться субсидии на следующие месяцы.

За какую сумму лишают субсидий

По правилам, украинцев лишают субсидий, если накопились долги больше трех месяцев. При этом сумма задолженности по оплате коммунальных услуг превышает общую сумму более 680 гривен.

В то же время гражданам доступна реструктуризация долгов за коммунуслуги. Такая процедура позволит поэтапно погасить накопившуюся задолженность в течение определенного периода. Именно благодаря ей эту сумму можно будет разбить на несколько частей и оплачивать постепенно, обеспечивая своевременную оплату текущих счетов за коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине части льготников и получателей жилищных субсидий нужно было обратиться в Пенсионный фонд для продления выплат до 1 июля 2024 года. Известно, кого коснулось.

Также мы писали, что часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности на электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

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