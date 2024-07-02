Субсидії в Україні — відомо, через яку суму боргу позбавляють допомоги

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці, які отримують житлові субсидії і накопичили борги за комунальні послуги, мусять їх погасити. Інакше держава має право позбавити відповідної допомоги.

Про це розповіли аналітики профільного порталу "ГазПравда".

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Втрата субсидій через борги

За нормами законодавства, українці, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги, мають право на житлову субсидію. Проте таку допомогу людина може втратити через борги за комуналку.

Щоб цього не сталося, необхідно було сплатити борг протягом двох місяців з початку неопалювального сезону. У випадку, якщо є борг за комуналку, неможливо перепризначити субсидію.

"Повернути виплати можна буде лише після того, як до Пенсійного фонду надійде документальне підтвердження факту сплати боргу або укладення договору його реструктуризації", — зауважили фахівці.

У такому разі житлову субсидію можуть призначити тільки на наступні місяці, але попередня допомога "заднім числом" вже не надаватиметься. У такій ситуації можна втратити субсидію на наступні місяці.

За яку суму позбавляють субсидій

За правилами, українців позбавляють субсидій, якщо накопичились борги понад три місяці. При цьому сума заборгованості зі сплати комунальних послуг перевищує загальну суму понад 680 гривень.

Водночас громадянам доступна реструктуризація боргів за комунпослуги. Така процедура дозволить поетапно погасити накопичену заборгованість протягом певного періоду. Саме завдяки цьому суму можна буде розбити на кілька частин та сплачувати поступово, забезпечуючи своєчасну оплату поточних рахунків за комунальні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні частині пільговиків та отримувачів житлових субсидій потрібно було звернутися до Пенсійного фонду для продовження отримання виплат до 1 липня 2024 року. Відомо, кого торкнулось.

Також ми писали, що частина громадян має право на знижку в оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Також пільги надають на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива.