Укрпочта будет предоставлять банковские услуги — детали

Почтовое отделение. Фото: сайт компании

Украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.

Это следует из обновленного меморандума об экономической и финансовой политике на портале МВФ, сообщает Liga.net.

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Правительство теперь должно наработать проект закона о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финуслугам на почте.

В меморандуме уточняется, что на соответствующие специализированные банки будет распространяться закон о банках и банковской деятельности. В частности, им также придется участвовать в схеме страхования депозитов и иметь строгие условия лимитов на операции по кредитованию/финансированию.

На реализацию таких планов отведен месяц до конца июля 2024 года.

"Подготовка к концу июля 2024 года проекта закона о новой специализированной и ограниченной банковской лицензированной деятельности, направленной на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности, используя имеющуюся инфраструктуру, такую как почтовая сеть", — отмечается в меморандуме.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июля 2024 года заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.

Также мы писали, что Укрпочта с 5 июня 2024 года запустила для клиентов новый сервис. Теперь получатель может оплачивать тару для отправки прямо в отделениях.