Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow У Укрпочты будет собственный банк — детали разрешения МВФ arrow

У Укрпочты будет собственный банк — детали разрешения МВФ

2 июля 2024 10:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Укрпочта будет предоставлять банковские услуги — детали
Почтовое отделение. Фото: сайт компании
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом (МВФ) создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.

Это следует из обновленного меморандума об экономической и финансовой политике на портале МВФ, сообщает Liga.net.

Читайте также:

Разрешение МВФ на появление почтового банка в Украине

Правительство теперь должно наработать проект закона о новой специализированной и ограниченной банковской деятельности, направленной на быстрый доступ к финуслугам на почте.

В меморандуме уточняется, что на соответствующие специализированные банки будет распространяться закон о банках и банковской деятельности. В частности, им также придется участвовать в схеме страхования депозитов и иметь строгие условия лимитов на операции по кредитованию/финансированию.

На реализацию таких планов отведен месяц до конца июля 2024 года.

"Подготовка к концу июля 2024 года проекта закона о новой специализированной и ограниченной банковской лицензированной деятельности, направленной на быстрое решение растущих проблем финансовой доступности, используя имеющуюся инфраструктуру, такую как почтовая сеть", — отмечается в меморандуме.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 июля 2024 года заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.

Также мы писали, что Укрпочта с 5 июня 2024 года запустила для клиентов новый сервис. Теперь получатель может оплачивать тару для отправки прямо в отделениях.

Укрпошта МВФ банки услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно