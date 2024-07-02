Укрпошта надаватиме банківські послуги — деталі

Поштове відділення. Фото: сайт компанії

Український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом (МВФ) створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.

Це випливає з оновленого меморандуму про економічну і фінансову політику на порталі МВФ, інформує Liga.net.

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Уряд тепер повинен напрацювати проєкт закону про нову спеціалізовану та обмежену банківську діяльність, що спрямована на швидкий доступ до фінпослуг на пошті.

У меморандумі уточнюється, що на відповідні спеціалізовані банки буде поширюватися закон про банки та банківську діяльність. Зокрема, їм також доведеться брати участь у схемі страхування депозитів і мати суворі умови лімітів на операції з кредитування/фінансування.

На реалізацію таких планів відведено місяць — до кінця липня 2024 року.

"Підготовка до кінця липня 2024 року проєкту закону про нову спеціалізовану та обмежену банківську ліцензовану діяльність, спрямовану на швидке розв'язання проблем фінансової доступності, що зростають, використовуючи наявну інфраструктуру, таку як поштова мережа", — зазначається у меморандумі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 липня 2024 року запрацювали нові тарифи державного поштового оператора "Укрпошта". Ціни зросли на 5-10 гривень.

Також ми писали, що Укрпошта з 5 червня 2024 року запустила для клієнтів новий сервіс. Тепер отримувач може оплачувати тару для відправлення прямо у відділеннях.