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Укрзализныця запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов

7 февраля 2024 15:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Вернуть ж/д билеты станет проще — онлайн-сервис от УЗ
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный перевозчик грузов и пассажиров "Укрзализныця" запустил новый онлайн-сервис для удобства пассажиров. Благодаря ему можно
оперативно оформить претенциозный возврат билетов.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Как работает онлайн-сервис по возврату билетов УЗ

Как отмечают в пресс-центре, речь идет именно о претенциозном возвращении билетов Укрзализныци, когда дистанционный возврат закрыт или недоступен.

Раньше в таких случаях нужно было подавать в обязательном порядке бумажное заявление, а теперь этот процесс цифровизировали.

Сейчас можно подавать электронную версию заявления.

Время рассмотрения заявления останется неизменным, а оформить его можно из любой точки мира. Для этого достаточно иметь "Дія. Підпис" и доступ к интернету.

Как осуществить претенциозный возврат билета

Чтобы подать заявление на возврат билета, нужно:

  • перейти по специальной ссылке;
  • нажать раздел "Претензионный возврат билетов";
  • внести данные в электронный бланк заявления согласно инструкции на сайте;
  • подписать заявление "Дія.Підпис";
  • получить результат рассмотрения заявления.

Условия возврата билетов

Как сообщают в компании, оформлять претенциозный возврат билетов можно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в случае:

  • если пассажир не воспользовался билетом по болезни или несчастному случаю и хочет вернуть билеты позже, чем через час после отправления поезда;
  • если преодолена только часть дороги, не использован билет полностью;
  • если речь идет о возврате неиспользованных билетов, уплаченных банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
  • если возвращаются неиспользованные билеты, купленные в Украине, однако сданы за границей;
  • если речь идет о возврате группового заказа (полностью/частично);
  • если возвращаются билеты за поездку, отмененную по вине УЗ;
  • в случае перевода пассажира в вагон ниже категории, чем указано в билете, для получения разницы.

"Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступным позже. Делаем все возможное, чтобы сделать сервисы железной дороги более современными", — подчеркнули в Укрзализныце.

 

УЗ

УЗ
Источник: УЗ

Что еще стоит знать

Напомним, Укрзализныця решила создать подразделение, которое посредством использования беспилотников будет мониторить и охранять железнодорожную инфраструктуру. В состав этого формирования войдут ветераны-железнодорожники, которые были ранены и вернулись с линии фронта.

Также мы писали, что в Укрзализныце действует услуга перевозки автомобилей в специальных вагонах. Все, кто хочет путешествовать железнодорожным транспортом, но со своим авто, может воспользоваться автомобилевозом. Стоимость рассчитывается по весу и дальности рейса, а маршруты соединяют крупнейшие украинские города.

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