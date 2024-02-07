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Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

7 лютого 2024 15:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Повернути залізничні квитки стане простіше — онлайн-сервіс від УЗ
Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" запустив новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів. Завдяки йому можна оперативно оформити претензійне повернення квитків.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Як працює онлайн-сервіс з повернення квитків УЗ

Як зазначають у пресцентрі, йдеться саме про претензійне повернення квитків Укрзалізниці, коли дистанційне повернення закрите чи недоступне.

Раніше в таких випадках потрібно було подавати в обов'язковому порядку паперову заяву, а тепер цей процес цифровізували.

Нині можна подавати електронну версію заяви.

Час розгляду заяви залишиться незмінним, а оформити її можна з будь-якого куточка світу. Для цього достатньо мати "Дія.Підпис" та доступ до інтернету.

Як здійснити претензійне повернення квитка

Щоб подати е-заяву на повернення квитка, потрібно:

  • перейти за спеціальним посиланням;
  • натиснути розділ "Претензійне повернення квитків";
  • внести дані в електронний бланк заяви, згідно з інструкцією на сайті;
  • підписати заяву за "Дія.Підписом";
  • отримати результат розгляду заяви.

Умови повернення квитків

Як повідомляють у компанії, оформлювати претензійне повернення квитків можна виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадку:

  • якщо пасажир не скористався квитком через хворобу чи нещасний випадок та хоче повернути квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
  • якщо подолано тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
  • якщо йдеться про повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
  • якщо повертаються невикористані квитки, куплені в Україні, однак здані за кордоном;
  • якщо йдеться про повернення групового замовлення (повністю/частково);
  • якщо повертаються квитки за поїздку, скасовану з вини УЗ;
  • у разі переведення пасажира у вагон нижчої категорії, ніж вказано у квитку, для отримання різниці.

"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими", — наголосили в Укрзалізниці.

 

УЗ

УЗ
Джерело: УЗ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрзалізниця вирішила створити підрозділ, який за допомогою використання безпілотників буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. До складу цього формування увійдуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з лінії фронту. 

Також ми писали, що в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

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