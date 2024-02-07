Повернути залізничні квитки стане простіше — онлайн-сервіс від УЗ

Укрзалізниця запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків
Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" запустив новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів. Завдяки йому можна оперативно оформити претензійне повернення квитків.
Про це інформує пресслужба компанії.
Як працює онлайн-сервіс з повернення квитків УЗ
Як зазначають у пресцентрі, йдеться саме про претензійне повернення квитків Укрзалізниці, коли дистанційне повернення закрите чи недоступне.
Раніше в таких випадках потрібно було подавати в обов'язковому порядку паперову заяву, а тепер цей процес цифровізували.
Нині можна подавати електронну версію заяви.
Час розгляду заяви залишиться незмінним, а оформити її можна з будь-якого куточка світу. Для цього достатньо мати "Дія.Підпис" та доступ до інтернету.
Як здійснити претензійне повернення квитка
Щоб подати е-заяву на повернення квитка, потрібно:
- перейти за спеціальним посиланням;
- натиснути розділ "Претензійне повернення квитків";
- внести дані в електронний бланк заяви, згідно з інструкцією на сайті;
- підписати заяву за "Дія.Підписом";
- отримати результат розгляду заяви.
Умови повернення квитків
Як повідомляють у компанії, оформлювати претензійне повернення квитків можна виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадку:
- якщо пасажир не скористався квитком через хворобу чи нещасний випадок та хоче повернути квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;
- якщо подолано тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;
- якщо йдеться про повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;
- якщо повертаються невикористані квитки, куплені в Україні, однак здані за кордоном;
- якщо йдеться про повернення групового замовлення (повністю/частково);
- якщо повертаються квитки за поїздку, скасовану з вини УЗ;
- у разі переведення пасажира у вагон нижчої категорії, ніж вказано у квитку, для отримання різниці.
"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими", — наголосили в Укрзалізниці.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Укрзалізниця вирішила створити підрозділ, який за допомогою використання безпілотників буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. До складу цього формування увійдуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з лінії фронту.
Також ми писали, що в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.
Читайте Новини.LIVE!