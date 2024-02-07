Повернути залізничні квитки стане простіше — онлайн-сервіс від УЗ

Поїзд Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Національний перевізник вантажів та пасажирів "Укрзалізниця" запустив новий онлайн-сервіс для зручності пасажирів. Завдяки йому можна оперативно оформити претензійне повернення квитків.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Як зазначають у пресцентрі, йдеться саме про претензійне повернення квитків Укрзалізниці, коли дистанційне повернення закрите чи недоступне.

Раніше в таких випадках потрібно було подавати в обов'язковому порядку паперову заяву, а тепер цей процес цифровізували.

Нині можна подавати електронну версію заяви.

Час розгляду заяви залишиться незмінним, а оформити її можна з будь-якого куточка світу. Для цього достатньо мати "Дія.Підпис" та доступ до інтернету.

Як здійснити претензійне повернення квитка

Щоб подати е-заяву на повернення квитка, потрібно:

перейти за спеціальним посиланням;

натиснути розділ "Претензійне повернення квитків";

внести дані в електронний бланк заяви, згідно з інструкцією на сайті;

підписати заяву за "Дія.Підписом";

отримати результат розгляду заяви.

Умови повернення квитків

Як повідомляють у компанії, оформлювати претензійне повернення квитків можна виключно за наявності відповідних відміток на квитках у випадку:

якщо пасажир не скористався квитком через хворобу чи нещасний випадок та хоче повернути квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда;

якщо подолано тільки частину дороги, не використавши квиток повністю;

якщо йдеться про повернення невикористаних квитків, сплачених банківською карткою в касі, з формуванням акту про повернення;

якщо повертаються невикористані квитки, куплені в Україні, однак здані за кордоном;

якщо йдеться про повернення групового замовлення (повністю/частково);

якщо повертаються квитки за поїздку, скасовану з вини УЗ;

у разі переведення пасажира у вагон нижчої категорії, ніж вказано у квитку, для отримання різниці.

"Ми ще допрацьовуємо сервіс, тож повернення паперових квитків, придбаних у касі, стане доступним пізніше. Робимо все можливе, щоб зробити сервіси залізниці сучаснішими", — наголосили в Укрзалізниці.

Джерело: УЗ

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрзалізниця вирішила створити підрозділ, який за допомогою використання безпілотників буде моніторити та охороняти залізничну інфраструктуру. До складу цього формування увійдуть ветерани-залізничники, які були поранені та повернулися з лінії фронту.

Також ми писали, що в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.