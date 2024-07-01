На Украину надвигается дефолт – как правительство планирует договариваться с кредиторами

Национальный банк. Фото: ua.weber

Украина намерена включить ВВП-варранты в долговые переговоры. Правительство страны надеется заключить соглашение о реструктуризации международного долга на сумму примерно 20 миллиардов долларов до окончания моратория на выплаты 1 августа.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 1 июля.

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Юрий Буца, руководящий офисом по управлению долгом Украины и координирующий взаимодействие страны с кредиторами, принял участие в телефонной конференции, к которой присоединились советники правительства и глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, сообщают источники. Со стороны кредиторов также присоединились члены Специального комитета кредиторов и инвесторы, не являющиеся частью группы.

Министерство финансов Украины и МВФ пока не ответили на запросы по поводу комментариев. Украина имеет долг на 19,7 миллиарда долларов по своим международным облигациям и 2,6 миллиарда долларов по ВВП-варантам, что является инструментом с фиксированным доходом, связанным с темпами роста экономического производства.

Правительство сообщило инвесторам, что оно продолжает надеяться на реструктуризацию долга во время войны и планирует возобновить официальные переговоры в ближайшее время. Это отражает новый этап инициативы привлечения инвесторов в страну, пострадавшую от войны.

Напомним, неделю назад Киев сообщил о неуспешном завершении официальных переговоров по реструктуризации. Эти заявления показали значительный разрыв между ожиданиями владельцев облигаций по снижению их стоимости на 20% и предложением Украины, которое предполагало снижение до 60%.

"Они считают, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время", - сообщил один из источников издания

В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, рассматривалось предложение правительства по реструктуризации облигаций, где было указано только ВВП-варранты в контексте исправления положения о перекрестном дефолте между облигациями и варрантами. Это привело к беспокойству некоторых инвесторов, которые поняли это как намерение Киева сначала решить вопрос с облигациями перед варантами.

Однако теперь сообщение касалось необходимости приступить к варрантам, поскольку платежи по ним были включены в важный анализ долговой устойчивости МВФ. Украина также намерена внести положение о наиболее выгодном статусе кредиторов в реструктуризированные облигации, чтобы предотвратить неравные условия для собственников долга государственных предприятий в будущем.

Ранее мы писали, что у Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта. Если государству не удастся, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать большие риски восстановления страны.