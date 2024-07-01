Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow У правительства Украины есть план, как договориться с кредиторами во избежание дефолта, — Reuters arrow

У правительства Украины есть план, как договориться с кредиторами во избежание дефолта, — Reuters

1 июля 2024 21:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
На Украину надвигается дефолт – как правительство планирует договариваться с кредиторами
Национальный банк. Фото: ua.weber
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украина намерена включить ВВП-варранты в долговые переговоры. Правительство страны надеется заключить соглашение о реструктуризации международного долга на сумму примерно 20 миллиардов долларов до окончания моратория на выплаты 1 августа.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Как Украина планирует не допустить дефолта

Юрий Буца, руководящий офисом по управлению долгом Украины и координирующий взаимодействие страны с кредиторами, принял участие в телефонной конференции, к которой присоединились советники правительства и глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей, сообщают источники. Со стороны кредиторов также присоединились члены Специального комитета кредиторов и инвесторы, не являющиеся частью группы.

Министерство финансов Украины и МВФ пока не ответили на запросы по поводу комментариев. Украина имеет долг на 19,7 миллиарда долларов по своим международным облигациям и 2,6 миллиарда долларов по ВВП-варантам, что является инструментом с фиксированным доходом, связанным с темпами роста экономического производства.

Правительство сообщило инвесторам, что оно продолжает надеяться на реструктуризацию долга во время войны и планирует возобновить официальные переговоры в ближайшее время. Это отражает новый этап инициативы привлечения инвесторов в страну, пострадавшую от войны.

Напомним, неделю назад Киев сообщил о неуспешном завершении официальных переговоров по реструктуризации. Эти заявления показали значительный разрыв между ожиданиями владельцев облигаций по снижению их стоимости на 20% и предложением Украины, которое предполагало снижение до 60%.

"Они считают, что соглашение может быть достигнуто в ближайшее время", - сообщил один из источников издания

В заявлении, опубликованном на прошлой неделе, рассматривалось предложение правительства по реструктуризации облигаций, где было указано только ВВП-варранты в контексте исправления положения о перекрестном дефолте между облигациями и варрантами. Это привело к беспокойству некоторых инвесторов, которые поняли это как намерение Киева сначала решить вопрос с облигациями перед варантами.

Однако теперь сообщение касалось необходимости приступить к варрантам, поскольку платежи по ним были включены в важный анализ долговой устойчивости МВФ. Украина также намерена внести положение о наиболее выгодном статусе кредиторов в реструктуризированные облигации, чтобы предотвратить неравные условия для собственников долга государственных предприятий в будущем.

Ранее мы писали, что у Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта. Если государству не удастся, это может подорвать доверие инвесторов к обязательствам Запада и будет означать большие риски восстановления страны.

госдолг кредиты инвестиции деньги Украина долги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно