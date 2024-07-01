На Україну насувається дефолт — як уряд планує домовлятися з кредиторами

Національний банк України. Фото: ua.weber

Україна має намір включити ВВП-варанти до боргових переговорів. Уряд країни сподівається укласти угоду реструктуризації міжнародного боргу на суму приблизно 20 мільярдів доларів до закінчення мораторію на виплати 1 серпня.

Про це повідомило видання Reuters у понеділок, 1 липня.

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Юрій Буца, який керує офісом з управління боргом України і координує взаємодію країни з кредиторами, взяв участь у телефонній конференції, до якої приєдналися радники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомляють джерела. З боку кредиторів також приєдналися члени Спеціального комітету кредиторів та інвестори, які не були частиною групи.

Міністерство фінансів України та МВФ наразі не відповіли на запити щодо коментарів. Україна має борг на 19,7 мільярдів доларів за своїми міжнародними облігаціями і 2,6 мільярдів доларів за ВВП-варантами, що є інструментом з фіксованим доходом, пов'язаним з темпами зростання економічного виробництва.

Уряд повідомив інвесторам, що він продовжує сподіватися на реструктуризацію боргу під час війни і планує відновити офіційні переговори найближчим часом. Це відображає новий етап ініціативи залучення інвесторів у країну, постраждалу від війни.

Нагадаємо, тиждень тому Київ повідомив про неуспішне завершення офіційних переговорів щодо реструктуризації. Ці заяви показали значний розрив між очікуваннями власників облігацій щодо зниження їх вартості на 20% і пропозицією України, яка передбачала зниження до 60%.

"Вони вважають, що угода може бути досягнута найближчим часом", — повідомило одне з джерел видання

У заяві, яка була опублікована минулого тижня, розглядалася пропозиція уряду щодо реструктуризації облігацій, де було зазначено лише ВВП-варанти у контексті виправлення положення про перехресний дефолт між облігаціями та варантами. Це спричинило занепокоєння деяких інвесторів, які зрозуміли це як намір Києва спочатку вирішити питання з облігаціями перед варантами.

Однак тепер повідомлення стосувалося необхідності взятися за варанти, оскільки платежі за ними були включені до важливого аналізу боргової стійкості МВФ. Україна також має намір внести положення про найбільш вигідний статус кредиторів до реструктуризованих облігацій, щоб запобігти нерівним умовам для власників боргу державних підприємств у майбутньому.

Раніше ми писали, що в України є місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту. Якщо державі не вдасться, це може підірвати довіру інвесторів до зобов'язань Заходу й означатиме великі ризики для відновлення країни.