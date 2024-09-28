Соцпомощь через Дію — в Украине готовят новый проект

Приложение Дія. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В приложении "Дія" в скором времени появится возможность оформить базовую социальную помощь. Министерство социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации работает над пилотным проектом, предусматривающим запуск услуги по начислению базовой соцпомощи в этом приложении.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Константин Кошеленко.

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По словам чиновника, для назначения базовой социальной помощи не потребуются никакие дополнительные справки или обращения. Достаточно просто подать соответствующее заявление в "Дії".

"Это будет одна помощь вместо пяти, более значительная по сумме. И она будет назначаться без сбора бумажных справок и дополнительных обращений через портал "Дія", — сказал Кошеленко.

Замминистра отметил, что начисление базовой социальной помощи будет производиться благодаря информационным обменам между разными системами. Для этого человеку достаточно будет подать обращение о его назначении в "Дії".

"Это наш не первый и не последний подход в "Дії". В дальнейшем на портале будут появляться все больше социальных услуг и социальных выплат", — добавил он.

Что еще нужно знать

Напомним, в начале сентября в Украине запустили новую услугу в "Дії" — анонсированный ранее брак онлайн. Теперь полный цикл бракосочетания — от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства — можно пройти в приложении. В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что Украина — первая страна, которая ввела такую услугу.

Также мы сообщали, что в ходе военного положения в Украине военнообязанные мужчины могут быть забронированы от мобилизации предприятиями, учреждениями, организациями. Ранее процедура нуждалась в сборе документов и их представлении в соответствующие государственные органы. Теперь бронь можно оформить в приложении "Дія".