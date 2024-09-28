Соцдопомога через Дію — в Україні готують новий проєкт

В Дії можна буде оформити базову соцдопомогу — в чому її перевага
У застосунку "Дія" незабаром з’явиться можливість оформити базову соціальну допомогу. Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації працюють над пілотним проєктом, що передбачає запуск послуги з нарахування базової соцдопомоги в цьому додатку.
Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко.
Детальніше про базову соцдопомогу
За словами урядовця, для призначення базової соціальної допомоги не буде потрібно жодних додаткових довідок чи звернень. Достатньо просто подати відповідну заяву в "Дії".
"Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал "Дія", — сказав Кошеленко.
Заступник міністра зазначив, що нарахування базової соціальної допомоги буде здійснюватися завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Для цього людині достатньо буде подати звернення про її призначення в "Дії".
"Це наш не перший і не останній підхід у "Дії". Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат", — додав він.
Що ще треба знати
Нагадаємо, на початку вересня в Україні запустили нову послугу в "Дії" — анонсований раніше шлюб онлайн. Відтепер повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва — можна пройти у застосунку. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що Україна — перша країна, яка впровадила таку послугу.
Також ми повідомляли, що під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами, організаціями. Раніше процедура потребувала збору документів та їх подання до відповідних державних органів. Наразі бронь можна оформити у застосунку "Дія".
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