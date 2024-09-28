Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow В Дії можна буде оформити базову соцдопомогу — в чому її перевага arrow

В Дії можна буде оформити базову соцдопомогу — в чому її перевага

28 вересня 2024 14:47
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Соцдопомога через Дію — в Україні готують новий проєкт
Застосунок Дія. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У застосунку "Дія" незабаром з’явиться можливість оформити базову соціальну допомогу. Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації працюють над пілотним проєктом, що передбачає запуск послуги з нарахування базової соцдопомоги в цьому додатку.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко.

Читайте також:

Детальніше про базову соцдопомогу

За словами урядовця, для призначення базової соціальної допомоги не буде потрібно жодних додаткових довідок чи звернень. Достатньо просто подати відповідну заяву в "Дії".

"Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал "Дія", — сказав Кошеленко.

Заступник міністра зазначив, що нарахування базової соціальної допомоги буде здійснюватися завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Для цього людині достатньо буде подати звернення про її призначення в "Дії".

"Це наш не перший і не останній підхід у "Дії". Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку вересня в Україні запустили нову послугу в "Дії" — анонсований раніше шлюб онлайн. Відтепер повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва  — можна пройти у застосунку. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що Україна — перша країна, яка впровадила таку послугу. 

Також ми повідомляли, що під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами, організаціями. Раніше процедура потребувала збору документів та їх подання до відповідних державних органів. Наразі бронь можна оформити у застосунку "Дія".

Дія фінансова допомога Мінсоцполітики Мінцифри соціальна допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:36 Хода до Дня Захисників — парамедик пояснив, чому стало більше ампутацій

15:30 Нажилася на ремонті укриття — на Одещині судитимуть чиновницю райради, фото

15:13 На Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей — Лубінець

15:03 Під Москвою ліквідували воєнного злочинця Олексія Коломєйцева, — ЗМІ

15:00 В Одесі незаконно вирубують столітні дуби — деталі, фото

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

15:00 Похолодає до +2 °С — синоптик назвав області, де завтра погода буде нестерпна

14:47 В Дії можна буде оформити базову соцдопомогу — в чому її перевага

14:40 Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж

14:37 Лишилася руїни — в МВС показали моторошні кадри, у що РФ перетворила Торецьк

14:10 Шквальні вітри пронесуться регіоном — прогноз погоди у Харкові на завтра

15:36 Хода до Дня Захисників — парамедик пояснив, чому стало більше ампутацій

15:30 Нажилася на ремонті укриття — на Одещині судитимуть чиновницю райради, фото

15:13 На Львівщині викрили реабілітаційний центр, де знущалися з дітей — Лубінець

15:03 Під Москвою ліквідували воєнного злочинця Олексія Коломєйцева, — ЗМІ

15:00 В Одесі незаконно вирубують столітні дуби — деталі, фото

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

15:00 Похолодає до +2 °С — синоптик назвав області, де завтра погода буде нестерпна

14:47 В Дії можна буде оформити базову соцдопомогу — в чому її перевага

14:40 Оксамитовий сезон в Одесі — пляжі заповнені людьми, фоторепортаж

14:37 Лишилася руїни — в МВС показали моторошні кадри, у що РФ перетворила Торецьк

14:10 Шквальні вітри пронесуться регіоном — прогноз погоди у Харкові на завтра

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації