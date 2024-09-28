Соцдопомога через Дію — в Україні готують новий проєкт

Застосунок Дія. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У застосунку "Дія" незабаром з’явиться можливість оформити базову соціальну допомогу. Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації працюють над пілотним проєктом, що передбачає запуск послуги з нарахування базової соцдопомоги в цьому додатку.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко.

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Детальніше про базову соцдопомогу

За словами урядовця, для призначення базової соціальної допомоги не буде потрібно жодних додаткових довідок чи звернень. Достатньо просто подати відповідну заяву в "Дії".

"Це буде одна допомога замість п'яти, більш значна по сумі. І вона призначатиметься без збору паперових довідок і додаткових звернень — через портал "Дія", — сказав Кошеленко.

Заступник міністра зазначив, що нарахування базової соціальної допомоги буде здійснюватися завдяки інформаційним обмінам між різними системами. Для цього людині достатньо буде подати звернення про її призначення в "Дії".

"Це наш не перший і не останній підхід у "Дії". Надалі на порталі будуть з’являтися все більше соціальних послуг і соціальних виплат", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на початку вересня в Україні запустили нову послугу в "Дії" — анонсований раніше шлюб онлайн. Відтепер повний цикл одруження — від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва — можна пройти у застосунку. У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що Україна — перша країна, яка впровадила таку послугу.

Також ми повідомляли, що під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами, організаціями. Раніше процедура потребувала збору документів та їх подання до відповідних державних органів. Наразі бронь можна оформити у застосунку "Дія".