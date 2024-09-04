В Украине рекордно выросло количество вакансий для айтишников — на кого наибольший спрос

Человек за компьютером. Фото: Depositphotos

В течение всего года в ІТ-сфере наблюдается рост количества вакансий, и август не стал исключением. В этом месяце был зафиксирован самый высокий уровень вакансий с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом говорится в исследовании кадрового портала DOU.

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Как выросли вакансии в ІТ-сфере

Согласно данным DOU, в августе выросло количество вакансий для 27 специализаций и снизилось для 20.

Среди популярных категорий наблюдается рост количества вакансий для Project Managers, PHP-разработчиков и финансовых специалистов. Вместе с тем, уменьшилось количество вакансий для Python-разработчиков, специалистов по Embedded-технологиям и Hardware.

Значительно возросло количество вакансий для специалистов по Node.js, достигнув наивысшего уровня за последние два года. Последние два месяца также демонстрируют положительную тенденцию для специалистов по C++.

Количество вакансий для аналитиков, QA-специалистов и Project Manager продолжает расти. В августе были зафиксированы рекордные уровни вакансий для аналитиков, QA-специалистов и Project Managers, что превышает показатели предыдущих периодов.

Среди нетехнических специализаций больше всего вакансий наблюдается в категории Marketing, которая значительно превышает показатели начала 2022 года. Число вакансий для маркетологов постепенно растет.

Растет также количество вакансий для специалистов по HR, финансам и юристам, в частности в HR это самый высокий показатель с марта 2022 года.

Также отмечено, что в текущем году наблюдается значительный рост как отдаленных вакансий, так и предложений за рубежом. В августе количество вакансий с возможностью удаленной работы существенно увеличилось, а также выросло количество предложений для работы за границей.

В то же время количество вакансий в Киеве заметно возросло, в то время как в других городах ситуация осталась преимущественно стабильной.

Вакансии в IT-сфере. Источник: DOU

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в сентябре 2024 года могут устроиться на работу с заработной платой, значительно выше средней в стране, при этом не имея высшего образования. На соответствующий доход могут рассчитывать работники рабочих профессий.

Мы также писали, что в Украине у граждан есть возможность ежемесячно получать около 100 тыс. гривен заработной платы. На кадровых порталах насчитывается четыреста предложений с высокой оплатой труда.