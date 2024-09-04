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В ІТ-сфері зросла кількість вакансій — на яких фахівців найбільший попит

4 вересня 2024 14:02
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні рекордно зросла кількість вакансій для айтівців — на кого найбільший попит
Чоловік за комп'ютером. Фото: Depositphotos
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Протягом усього року в ІТ-сфері спостерігається зростання кількості вакансій, і серпень не став винятком. Цього місяця було зафіксовано найвищий рівень вакансій з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у дослідженні кадрового порталу DOU.

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Як зросли вакансії в ІТ-сфері

Згідно з даними DOU, в серпні зросла кількість вакансій для 27 спеціалізацій і знизилась для 20.

Серед популярних категорій спостерігається зростання кількості вакансій для Project Managers, PHP-розробників та фінансових спеціалістів. Натомість, зменшилася кількість вакансій для Python-розробників, фахівців з Embedded-технологій та Hardware.

Значно зросла кількість вакансій для фахівців з Node.js, досягнувши найвищого рівня за останні два роки. Останні два місяці також демонструють позитивну тенденцію для фахівців з C++.

Кількість вакансій для аналітиків, QA-спеціалістів і Project Managers продовжує зростати. У серпні було зафіксовано рекордні рівні вакансій для аналітиків, QA-спеціалістів та Project Managers, що перевищує показники попередніх періодів.

Серед нетехнічних спеціалізацій найбільше вакансій спостерігається в категорії Marketing, яка значно перевищує показники початку 2022 року. Кількість вакансій для маркетологів поступово зростає.

Зростає також кількість вакансій для фахівців з HR, фінансів та юристів, зокрема в HR це найвищий показник з березня 2022 року.

Також зазначено, що цього року спостерігається значне зростання як віддалених вакансій, так і пропозицій за кордоном. В серпні кількість вакансій з можливістю віддаленої роботи суттєво збільшилася, а також зросла кількість пропозицій для роботи за кордоном.

Водночас, кількість вакансій у Києві помітно зросла, тоді як у інших містах ситуація залишилася переважно стабільною.

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Вакансії в ІТ-сфері. Джерело: DOU

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці у вересні 2024 року можуть влаштуватися на роботу із заробітною платою, що значно вища за середню в країні, при цьому не маючи вищої освіти. На відповідний дохід зможуть розраховувати працівники робітничих професій.

Ми також писали, що в Україні громадяни мають можливість щомісяця отримувати близько 100 тис. гривень заробітної плати. На кадрових порталах налічується чотири сотні пропозицій із високою оплатою праці.

робота IT ринок праці вакансії

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