Мировые цены на продовольствие падают — детали от ООН

Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Мировые цены на продовольствие в июне 2024 года остались стабильными. Рост международных котировок на растительном масле, сахаре и молочных продуктах компенсировал снижение цен на зерновые.

Об этом говорится в публикации продовольственного агентства ООН.

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Индекс цен на продовольствие ФАО в июне составил в среднем 120,6 пункта, что соответствует пересмотренному показателю за май.

Пока индекс на 2,1% ниже, чем в тот же период прошлого года, и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года, после начала российского вторжения в Украину.

Индекс цен на зерновые ФАО в июне снизился на 3,0% по сравнению с маем, поскольку котировки на фуражное зерно, пшеницу и рис упали из-за улучшения перспектив производства в основных странах-экспортерах.

Индекс цен на масла ФАО, напротив, вырос на 3,1% с мая из-за роста мирового импортного спроса на пальмовое масло и стабильного спроса на соевое и подсолнечное масло со стороны биотопливного сектора в Америке.

Индекс цен на сахар ФАО в июне вырос на 1,9% после трех месяцев подряд снижения, в значительной степени из-за опасений неблагоприятных погодных условий и муссонов, которые могут повлиять на производство в Бразилии и Индии.

Индекс цен на молочные продукты ФАО поднялся на 1,2%, причем международные котировки на растительное масло достигли 24-месячного максимума из-за роста мирового спроса на краткосрочные поставки, высокие розничные продажи, сезонное снижение поставок молока в Западной Европе и низкие запасы в Океании.

Индекс цен на мясо ФАО в июне почти остался стабильным, поскольку небольшое повышение мировых цен на баранину, свинину и говядину почти компенсировало снижение международных цен на мясо птицы, вызванное сокращением предложения.

Также ФАО обновило свой прогноз по мировому производству зерновых в 2024 году, теперь оценив его на уровне 2 854 миллиона тонн, что стало новым историческим максимумом.

Индекс продовольственных цен ФАО (FFPI) является показателем ежемесячного изменения международных цен на корзину продовольственных товаров.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с 1 июля ожидаются положительные изменения в ценах на продукты, которые могут приятно удивить потребителей. По прогнозу члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в текущем месяце произойдет потенциальное снижение цен, которое может облегчить финансовое положение многих граждан.

Мы также писали, что Комитет Верховной Рады Украины 4 июля одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на топливо №11256-2. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.