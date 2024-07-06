Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow В ООН розповіли про зниження світових цін на продовольство arrow

В ООН розповіли про зниження світових цін на продовольство

6 липня 2024 16:08
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Світові ціни на продовольство падають — деталі від ООН
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Світові ціни на продовольство у червні 2024 року залишилися стабільними. Зростання міжнародних котирувань на олії, цукор та молочні продукти компенсувало зниження цін на зернові.

Про це йдеться у публікації продовольчої агенції ООН.

Читайте також:

Як змінилися світові ціни на продовольство 

Індекс цін на продовольство ФАО у червні становив у середньому 120,6 пункту, що відповідає переглянутому показнику за травень.

Наразі індекс на 2,1% нижчий, ніж у той же період минулого року, і на 24,8% нижчий від пікового значення в березні 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну.

Індекс цін на зернові ФАО у червні знизився на 3,0% порівняно з травнем, оскільки котирування на фуражне зерно, пшеницю та рис впали через покращення перспектив виробництва в основних країнах-експортерах.

Індекс цін на олії ФАО, навпаки, зріс на 3,1% з травня завдяки зростанню світового імпортного попиту на пальмову олію та стабільному попиту на соєву та соняшникову олію з боку біопаливного сектора в Америці.

Індекс цін на цукор ФАО у червні зріс на 1,9% після трьох місяців поспіль зниження, значною мірою через побоювання щодо несприятливих погодних умов та мусонів, які можуть вплинути на виробництво в Бразилії та Індії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 1,2%, причому міжнародні котирування на олію досягли 24-місячного максимуму через зростання світового попиту на короткострокові поставки, високі роздрібні продажі, сезонне зниження поставок молока в Західній Європі та низькі запаси в Океанії.

Індекс цін на м’ясо ФАО у червні майже залишився стабільним, оскільки невелике підвищення світових цін на баранину, свинину та яловичину майже компенсувало зниження міжнародних цін на м’ясо птиці, спричинене скороченням пропозиції.

Також ФАО оновило свій прогноз щодо світового виробництва зернових у 2024 році, тепер оцінивши його на рівні 2 854 мільйони тонн, що стало новим історичним максимумом.

Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) є показником щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 липня очікуються позитивні зміни у цінах на продукти, які можуть приємно здивувати споживачів. За прогнозом члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, цього місяця відбудеться потенційне зниження цін, яке може полегшити фінансове становище багатьох громадян.

Ми також писали, що Комітет Верховної Ради України 4 липня схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.

цукор продукти ООН м'ясо ціни молочні продукти олія продовольство ціни на продукти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони