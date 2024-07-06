Світові ціни на продовольство падають — деталі від ООН

Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Світові ціни на продовольство у червні 2024 року залишилися стабільними. Зростання міжнародних котирувань на олії, цукор та молочні продукти компенсувало зниження цін на зернові.

Про це йдеться у публікації продовольчої агенції ООН.

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Індекс цін на продовольство ФАО у червні становив у середньому 120,6 пункту, що відповідає переглянутому показнику за травень.

Наразі індекс на 2,1% нижчий, ніж у той же період минулого року, і на 24,8% нижчий від пікового значення в березні 2022 року, після початку російського вторгнення в Україну.

Індекс цін на зернові ФАО у червні знизився на 3,0% порівняно з травнем, оскільки котирування на фуражне зерно, пшеницю та рис впали через покращення перспектив виробництва в основних країнах-експортерах.

Індекс цін на олії ФАО, навпаки, зріс на 3,1% з травня завдяки зростанню світового імпортного попиту на пальмову олію та стабільному попиту на соєву та соняшникову олію з боку біопаливного сектора в Америці.

Індекс цін на цукор ФАО у червні зріс на 1,9% після трьох місяців поспіль зниження, значною мірою через побоювання щодо несприятливих погодних умов та мусонів, які можуть вплинути на виробництво в Бразилії та Індії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО зріс на 1,2%, причому міжнародні котирування на олію досягли 24-місячного максимуму через зростання світового попиту на короткострокові поставки, високі роздрібні продажі, сезонне зниження поставок молока в Західній Європі та низькі запаси в Океанії.

Індекс цін на м’ясо ФАО у червні майже залишився стабільним, оскільки невелике підвищення світових цін на баранину, свинину та яловичину майже компенсувало зниження міжнародних цін на м’ясо птиці, спричинене скороченням пропозиції.

Також ФАО оновило свій прогноз щодо світового виробництва зернових у 2024 році, тепер оцінивши його на рівні 2 854 мільйони тонн, що стало новим історичним максимумом.

Індекс продовольчих цін ФАО (FFPI) є показником щомісячної зміни міжнародних цін на кошик продовольчих товарів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 липня очікуються позитивні зміни у цінах на продукти, які можуть приємно здивувати споживачів. За прогнозом члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, цього місяця відбудеться потенційне зниження цін, яке може полегшити фінансове становище багатьох громадян.

Ми також писали, що Комітет Верховної Ради України 4 липня схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.