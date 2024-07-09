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В России первый иностранный банк закроет "дочку" без продажи

9 июля 2024 09:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Бизнес в РФ — первый иностранный банк ликвидирует дочку
Управление American Express. Фото: AP
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В России первое иностранное финучреждение решило ликвидировать, а не продать дочерний банк. Речь идет об ООО "Америкен Экспресс Банк" американской компании American Express Company.

Об этом сообщает "Коммерсант".

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Как отмечается, российский президент Владимир Путин осенью 2022 года одобрил список из 45 банковских учреждений с иностранным участием, которым запретили реализовывать сделки с долями и акциями, не получив специальных разрешений на это.

Российское учреждение "Америкен Экспресс Банк" стало первым из этого списка, которое приняло решение о добровольном отказе от лицензии вместо продаж. Весной 2024 года российский президент подписал распоряжение, предусматривающее предоставление разрешения на добровольную ликвидацию банковского учреждения. Банк подал заявление о своей ликвидации 4 июля.

Дочерняя финансовая American Express Company работала на территории России почти 20 лет, начиная с 2005 года. В прошлом году "Америкен Экспресс Банк" получил убыток. По стандартам отчетности РФ, объем чистого ущерба составил 87,4 млн рублей. В то время, как в 2022 году имел 428,5 млн рублей полученной прибыли.

Что еще стоит знать

Напомним, Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и счета, принадлежащие Deutsche Bank. Кроме того, суд принял конфискацию активов итальянского банка UniCredit.

Также мы писали, что корпорация Microsoft начала отключать российские фирмы от своих облачных сервисов. В компании объясняют подобные действия санкциями Евросоюза против России.

банки финансы ликвидация Россия Америкен Экспресс Банк

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