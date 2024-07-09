Бізнес в РФ — перша іноземний банк ліквідує дочку

Офіс American Express. Фото: AP

У Росії перша іноземна фінустанова вирішила ліквідувати, а не продати дочірній банк. Йдеться про ТОВ "Амерікен Експрес Банк" американської компанії American Express Company.

Про це повідомляє "Комерсант".

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Ліквідація "Амерікен Експрес Банку" в РФ

Як зазначається, російський президент Володимир Путін восени 2022 року схвалив список із 45 банківських установ з іноземною участю, яким заборонили реалізовувати угоди з частками та акціями, не отримавши особливих дозволів на це.



Російська установа "Амерікен Експрес Банк" стала першою із цього списку, яка ухвалила рішення про добровільну відмову від ліцензії замість продажу. Навесні 2024 року російський президент підписав розпорядження, що передбачає надання дозволу на добровільну ліквідацію банківської установи. Банк подав заяву про свою ліквідацію 4 липня.



Дочірня фінансова American Express Company працювала на території Росії майже 20 років, починаючи з 2005-го. Торік "Амерікен Експрес Банку" отримав збиток. За стандартами звітності РФ обсяг чистого збитку сягнув 87,4 млн рублів. Тоді як у 2022 році мав 428,5 млн рублів отриманого прибутку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Арбітражний суд Санкт-Петербурга наклав арешт на нерухомість, цінні папери та рахунки, що належать Deutsche Bank. Крім того, суд ухвалив конфіскувати активи італійського банку UniCredit.

Також ми писали, корпорація Microsoft почала відключати російські фірми від своїх хмарних сервісів. В компанії пояснюють такі дії санкціями Євросоюзу проти Росії.