Из-за повышения тарифов на свет украинцам пересчитали субсидию — что известно

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В связи с повышением тарифов на электроэнергию в Украине субсидии на неотапливаемый сезон были автоматически пересчитаны. Если в семье произошли изменения в имущественном положении, необходимо обновить информацию в Пенсионном фонде.

Об этом сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко, передает 24 Канал.

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Как изменятся субсидии

Перерасчет субсидий был произведен автоматически для всех, кто имел право на получение выплат. Аналогично будет осуществлен перерасчет субсидий на отопительный период, который начнется 15 октября. Перерасчет произойдет без необходимости личного обращения заявителя, и его размер будет учитывать рост тарифов на электроэнергию.

"Если возьмем оплату за электроэнергию, то к 1 июня киловатт стоил 2,64 гривны. А уже начиная с 1 июня, стоимость изменилась до 4,33 гривны за киловатт. В среднем человеку, получающему субсидию, на одного домохозяина предоставляется 70 киловатт электроэнергии. Если есть другие члены семьи, то на каждого члена семьи предоставляется 30 дополнительных киловатт", — пояснила она.

Кому нужно обновить данные

Из-за пересчета субсидий в Пенсионный фонд нужно обновить данные:

тем, кто арендует жилье;

домохозяйствам с внутриперемещенными лицами;

претендующим на субсидии на сжиженный газ или печное топливо.

В случае изменения состава домохозяйства, например при выезде части семьи за границу, необходимо подать заявление и соответствующие документы в Пенсионный фонд.

Что еще нужно знать

Напомним, правительство Украины приняло изменения в порядок предоставления информации для назначения жилищных субсидий и льгот. Новые правила направлены на облегчение обмена данными между управляющими многоквартирными домами, объединениями совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и Пенсионным фондом.

Также мы писали, что ПФУ объяснил, кто из пожилых людей имеет право на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, уточнил, оказывается ли помощь для 60-летних без пенсии.