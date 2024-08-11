Через підвищення тарифів на світло українцям перерахували субсидію що відомо

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію в Україні субсидії на неопалювальний сезон були автоматично перераховані. Якщо у сім'ї відбулися зміни в майновому стані, необхідно оновити інформацію в Пенсійному фонді.

Про це повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко, передає 24 Канал.

Читайте також:

Як зміняться субсидії

Перерахунок субсидій був проведений автоматично для всіх, хто мав право на отримання виплат. Аналогічно буде здійснено перерахунок субсидій на опалювальний період, що розпочнеться 15 жовтня. Перерахунок відбудеться без необхідності особистого звернення заявника, і його розмір буде враховувати зростання тарифів на електроенергію.

"Якщо візьмемо оплату за електроенергію, то до 1 червня кіловат коштував 2,64 гривні. А вже починаючи від 1 червня, вартість змінилася до 4,33 гривні за кіловат. У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловат електроенергії. Якщо є інші члени сім'ї, то на кожного члена сім'ї надається 30 додаткових кіловат", — пояснила вона.

Кому потрібно оновити дані

Через перерахування субсидій у Пенсійному фонді потрібно оновити дані:

тим, хто орендує житло;

домогосподарствам із внутрішньо переміщеними особами;

тим, хто претендує на субсидії на скраплений газ або пічне паливо.

У разі зміни складу домогосподарства, наприклад, при виїзді частини сім'ї за кордон, необхідно подати заяву та відповідні документи до Пенсійного фонду.

Що ще треба знати

Нагадаємо, уряд України ухвалив зміни до порядку подання інформації для призначення житлових субсидій і пільг. Нові правила спрямовані на полегшення обміну даними між керуючими багатоквартирними будинками, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та Пенсійним фондом.

Також ми писали, що ПФУ пояснив, хто з людей похилого віку має право на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, уточнив, чи надається допомога для 60-річних без пенсії.