Цены на топливо в Украине по состоянию на 10 февраля 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

За последние сутки изменились цены на горючее на украинских автозаправочных станциях. В среду, 10 февраля, стоимость бензина марки A-95+ и дизтоплива немного выросла. Больше всего подорожало дизтопливо. Цена на него по сравнению с предыдущим днем выросла на 13 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 10 февраля

По данным мониторингового сайта, 10 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,23 грн/л;

А-95 — 50,69 грн/л;

А-92 — 47,24 грн/л;

дизельное топливо — 50,88 грн/л;

сжиженный газ — 26,69 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,17 грн/л,

А-95 — за 50,63 грн/л,

бензин А-92 — за 47,06 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 50,69 грн/л,

сжиженный газ — 27,22 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 10 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 10 февраля

10 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС VostokGaz, "Маркет" и Luxwen — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 28,80 грн/л.

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Напомним, что в Украине существенно изменилась стоимость растаможки авто. Президент Владимир Зеленский подписал закон №10321-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые приводят ряд норм в соответствии с ЗУ "О Таможенном тарифе Украины".

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