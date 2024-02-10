Ціни на пальне в Україні станом на 10 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

В Україні дорожчає бензин і дизпаливо — які сьогодні ціни на АЗС
За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У суботу, 10 лютого, вартість бензину марки A-95+ та дизпалива трохи зросла. Найбільше здорожчало дизпаливо. Ціна на нього порівняно з попереднім днем зросла на 13 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 10 лютого вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 10 лютого
За даними моніторингового сайту, 10 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,23 грн/л;
- А-95 — 50,69 грн/л;
- А-92 — 47,24 грн/л;
- дизельне пальне — 50,88 грн/л;
- скраплений газ — 26,69 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,17 грн/л,
- А-95 — за 50,63 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,06 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 50,69 грн/л,
- скраплений газ — 27,22 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 10 лютого
10 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz, "Маркет" та Luxwen — 47,49 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 28,80 грн/л.
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