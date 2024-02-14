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В Украине дорожают бензин и дизтопливо — сколько сегодня стоит топливо на АЗС

14 февраля 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 14 февраля 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки изменились цены на горючее на украинских автозаправочных станциях. В среду, 14 февраля, на АЗС увеличилась стоимость бензина марок A-95, А-92 и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки А-92. Цена на него по сравнению с предыдущим днем выросла почти на 20 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 14 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 14 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 14 февраля

По данным мониторингового сайта, 14 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,23 грн/л;
  • А-95 — 50,81 грн/л;
  • А-92 — 47,57 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,00 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,64 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,16 грн/л,
  • А-95 — за 50,63 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,07 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,18 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 14 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 14 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 14 февраля

14 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" и Luxwen — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

ЯкірБольше об авто

Напомним, мы рассказывали, какие подержанные автомобили можно купить в Украине по цене до 6000 долларов в 2024 году. Среднестатистический украинский не всегда может позволить себе купить новую машину из автосалона. Но на вторичном рынке можно купить автомобиль с пробегом, который при условии бережного ухода прослужит еще долго.

Также мы писали, какой бензин лучше подходит для зимней езды на автомобиле. Бензин с более низким октановым застывает при более низких температурах, чем высокооктановый. Поэтому он менее подвержен образованию парафина в топливных системах автомобиля. Такое свойство предотвращает возможные замерзания топливных линий и фильтров, которые приводят к остановке двигателя.

  

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