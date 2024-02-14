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В Україні дорожчають бензин та дизпаливо — скільки сьогодні коштує пальне на АЗС

14 лютого 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 14 лютого 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу змінилися ціни на пальне на українських автозаправних станціях. У середу, 14 лютого, на АЗС зросла вартість бензину марок A-95, А-92 та дизпалива. Найбільше здорожчав бензин марки А-92. Ціна на нього порівняно з попереднім днем зросла майже на 20 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 14 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 14 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 14 лютого

За даними моніторингового сайту, 14 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,23 грн/л;
  • А-95 — 50,81 грн/л;
  • А-92 — 47,57 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,00 грн/л;
  • скраплений газ — 26,64 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,16 грн/л,
  • А-95 — за 50,63 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,07 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,66 грн/л,
  • скраплений газ — 26,18 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 14 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 14 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 14 лютого

14 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" та Luxwen — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 26,98 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, які вживані авто можна купити в Україні за ціною до 6000 доларів у 2024 році. Середньостатистичний українець не завжди може дозволити собі купити нову машину з автосалону. Але на вторинному ринку можна купити автомобіль з пробігом, який за умови дбайливого догляду, прослужить ще довго.

Також ми писали, який бензин краще підходить для зимової їзди на автомобілі. Бензин з нижчим октановим застигає за нижчих температур, ніж високооктановий. Тому він менш схильний до утворення парафіну в паливних системах автомобіля. Така властивість запобігає можливим замерзанням паливних ліній та фільтрів, які призводять до зупинки двигуна.

  

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