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В Украине дорожают все виды горючего — какими будут цены на АЗС завтра

19 февраля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 февраля 2024 года - сколько будут стоить бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях за последние сутки обновились цены на топливо. На вторник, 20 февраля, в Украине подорожали все виды горючего: бензин, дизтопливо и автогаз. Больше всего подорожал дизель и бензины А-92 и А-95. Цены на эти виды горючего в среднем выросли на 6 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Какая информация о горючем 20 февраля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 20 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на топливо на АЗС 20 февраля

По данным мониторингового сайта, 20 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 50,99 грн/л;
  • А-92 — 47,86 грн/л;
  • дизельное топливо — 51,19 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,69 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,51 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • сжиженный газ — 26,64 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 февраля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 20 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 20 февраля

20 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 46,40 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, что Кабмин готовит существенные ограничения для водителей внедорожников. В Украине планируют запретить внедорожникам ездить по территориям природно-заповедного фонда. Соответствующий законопроект одобрен правительством и направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Также мы писали, какими были "Жигули" после рестайлинга Porsche. В 1976 году советский завод "АвтоВАЗ" обратился к компании Porsche с просьбой обновить модель ВАЗ-2103. Немцы с задачей справились, но производить этот вариант "тройки" в СССР так и не стали.

  

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