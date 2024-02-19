Цены на топливо в Украине по состоянию на 20 февраля 2024 года - сколько будут стоить бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях за последние сутки обновились цены на топливо. На вторник, 20 февраля, в Украине подорожали все виды горючего: бензин, дизтопливо и автогаз. Больше всего подорожал дизель и бензины А-92 и А-95. Цены на эти виды горючего в среднем выросли на 6 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Какая информация о горючем 20 февраля вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 20 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС 20 февраля

По данным мониторингового сайта, 20 февраля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 50,99 грн/л;

А-92 — 47,86 грн/л;

дизельное топливо — 51,19 грн/л;

сжиженный газ — 26,69 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,23 грн/л,

А-95 — за 50,51 грн/л,

бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,00 грн/л,

сжиженный газ — 26,64 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 20 февраля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 20 февраля

20 февраля горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС RLS — 46,40 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, что Кабмин готовит существенные ограничения для водителей внедорожников. В Украине планируют запретить внедорожникам ездить по территориям природно-заповедного фонда. Соответствующий законопроект одобрен правительством и направлен на рассмотрение Верховной Рады.

Также мы писали, какими были "Жигули" после рестайлинга Porsche. В 1976 году советский завод "АвтоВАЗ" обратился к компании Porsche с просьбой обновить модель ВАЗ-2103. Немцы с задачей справились, но производить этот вариант "тройки" в СССР так и не стали.