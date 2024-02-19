Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель

В Україні дорожчають всі види пального — якими будуть ціни на АЗС завтра
На українських автозаправних станціях за останню добу оновились ціни на пальне. Станом на вівторок, 20 лютого, в Україні здорожчали всі види пального: бензин, дизпаливо та автогаз. Найбільше здорожчав "дизель" та бензини А-92 та А-95. Ціни на ці види пального у середньому зросли на 6 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 20 лютого вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 20 лютого
За даними моніторингового сайту, 20 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,32 грн/л;
- А-95 — 50,99 грн/л;
- А-92 — 47,86 грн/л;
- дизельне пальне — 51,19 грн/л;
- скраплений газ — 26,69 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,23 грн/л,
- А-95 — за 50,51 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,57 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 51,00 грн/л,
- скраплений газ — 26,64 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 лютого
20 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.
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