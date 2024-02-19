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В Україні дорожчають всі види пального — якими будуть ціни на АЗС завтра

19 лютого 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року — скільки будуть коштувати бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях за останню добу оновились ціни на пальне. Станом на вівторок, 20 лютого, в Україні здорожчали всі види пального: бензин, дизпаливо та автогаз. Найбільше здорожчав "дизель" та бензини А-92 та А-95. Ціни на ці види пального у середньому зросли на 6 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Яка інформація про пальне 20 лютого вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 20 лютого

За даними моніторингового сайту, 20 лютого середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 50,99 грн/л;
  • А-92 — 47,86 грн/л;
  • дизельне пальне — 51,19 грн/л;
  • скраплений газ — 26,69 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 54,23 грн/л,
  • А-95 — за 50,51 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,57 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,00 грн/л,
  • скраплений газ — 26,64 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 20 лютого 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 лютого

20 лютого пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС RLS — 46,40 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,10 грн/л, на KLO — 27,79 грн/л, на Shell — 26,80 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, що Кабмін готує суттєві обмеження для водіїв позашляховиків. В Україні планують заборонити позашляховикам їздити територіями природно-заповідного фонду. Відповідний законопроєкт схвалений урядом та направлений на розгляд до Верховної Ради.

Також ми писали, якими були "Жигулі" після рестайлінгу Porsche. У 1976 році радянський завод АвтоВАЗ звернувся до компанії Porsche з проханням оновити модель ВАЗ-2103. Німці із завданням впоралися, але виробляти цей варіант "трійки" в СРСР так і не стали.

  

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