Бизнес в Украине массово закрывается — в каких сферах и регионах

Работники заведения питания. Фото: restorator.ua

В Украине в 2024 году наблюдается массовое сокращение количества физлиц-предпринимателей (ФЛП). За шесть месяцев этого года этот показатель вырос на 54% против аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает YouControl.Market, ссылаясь на данные Государственной службы статистики в Украине.

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В каких сферах больше всего закрылось ФЛП

Как отмечается, за шесть месяцев года в стране прекратили работу около 92 тысяч физлиц-предпринимателей. Также закрылись 1,5 тысячи предприятий, что тоже превышает прошлогодний показатель на 15%.

В то же время на фоне общего закрытия бизнесов активно появляются новые — за полгода украинцы зарегистрировали около 148,5 тысячи ФЛП и более 13 тысяч новых компаний. Количество выросло, если сравнивать с первым полугодием предыдущего года. Тогда было зарегистрировано 134 тысяч ФЛП и 12,5 тысяч компаний.

Больше всего бизнеса закрылось в сфере розничной торговли — 29 373. Показатель вырос на 44,8% по сравнению с 2023 годом. На втором месте по количеству закрытых ФЛП — IТ-сфера — 15806 (65,9%).

Статистика закрытия ФЛП. Источник: YouControl.Market

Регионы, где больше всего закрывается бизнес

По данным Госстата, больше всего украинцы закрывают бизнес в Киеве. С начала года в столице закрылось более 12 тысяч ФЛП.

Далее следует Харьков, где не работают уже 5,3 тысячи физлиц-предпринимателей. На третьем месте — Одесса (3,8 тысячи ФЛП). На четвертом и пятом местах: Днепр — 3,3 тысячи и Львов — 2,8 тысячи.

Регионы, где закрылись ФЛП. Источник: YouControl.Market

Что касается гендерной статистики, то 48% своих бизнесов прекратили женщины, 52% — мужчины.

В то же время женщины более активно открывали новый бизнес по сравнению с прошлым годом. Больше всего в сфере: розничная торговля, индивидуальные, информационные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабмин забронировал от мобилизации весь персонал неправительственных организаций и предприятий, имеющих зарубежное финансирование и критически важных для функционирования экономики. Об этом идет речь в приказе от 21 июня 2024 года.

Ранее мы писали, что Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в подраздел 1 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины. Речь идет о налогообложении государственной денежной помощи (кэшбэке) в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".