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В Україні масово закривається бізнес — які сфери діяльності та регіони в антилідерах

15 липня 2024 10:30
Ксенія Лисновська - Редактор
Бізнес в Україні масово закривається — в яких сферах та регіонах
Працівники закладу харчування. Фото: restorator.ua
Ксенія Лисновська - Редактор

В Україні у 2024 році спостерігається масове скорочення кількості фізосіб-підприємців (ФОП). За шість місяців року цей показник зріс на 54% проти аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє YouControl.Market, посилаючись на дані Державної служби статистики в Україні.

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Як зазначається, за шість місяців року в країні припинили роботу близько 92 тисяч фізосіб-підприємців. Також закрилися 1,5 тисячі підприємств, що теж перевищує минулорічний показник на 15%.

Водночас на тлі загального закриття бізнесів активно з'являються нові — за пів року українці зареєстрували близько 148,5 тисяч ФОП та більш ніж 13 тисяч нових компаній. Кількість зросла, якщо порівнювати з першим півріччям попереднього року. Тоді було зареєстровано 134 тисячі ФОПів та 12,5 тисяч компаній.

Найбільше бізнесу закрилось у сфері роздрібної торгівлі — 29 373. Показник зріс на 44,8% проти 2023 року. На другому місці за кількістю закритих ФОП — ІТ-сфера — 15806 (65,9%).

 

бізнес ФОП
Статистика закриття ФОП. Джерело: YouControl.Market

 

Регіони, де найбільше закривається бізнес

За даними Держстату, найбільше українці закривають бізнес у Києві. З початку року у столиці закрилось понад 12 тисяч ФОП.

Далі йде Харків, де не працюють вже 5,3 тисячі фізосіб-підприємців. На третьому місці — Одеса (3,8 тисячі ФОП). На четвертому та п'ятому місцях: Дніпро — 3,3 тисячі та Львів — 2,8 тисячі.

 

ФОП бізнес
Регіони, де закрились ФОП. Джерело: YouControl.Market

Щодо гендерної статистики, то 48% своїх бізнесів припинили жінки, 52% — чоловіки.

Водночас жінки більш активно відкривали новий бізнес порівняно з минулим роком. Найбільше у сферах: роздрібна торгівля, індивідуальні, інформаційні послуги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабмін забронював від мобілізації весь персонал неурядових організацій та підприємств, які мають закордонне фінансування і є критично важливими для функціонування економіки. Про це йдеться у наказі від 21 червня 2024 року. 

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до підрозділу 1 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України. Йдеться про оподаткування державної грошової допомоги (кешбеку) в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

ФОП економіка бізнес компанії

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