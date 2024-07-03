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В Украине могут основать новую фондовую биржу — для чего она нужна

3 июля 2024 09:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украина может создать новую фондовую биржу — детали
Фондовая биржа. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские власти рассматривают создание новой фондовой биржи для функционирования вторичного рынка государственных облигаций. Это связано с недостаточной капитализацией крупнейшей и старейшей фондовой биржи страны — ПФТС, собственник которой подтвердил, что не планирует дополнительных инвестиций.

Об этом идет речь в материалах Международного валютного фонда (МВФ).

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Как планируют создавать новую биржу

В документе говорится, что для новой фондовой биржи будет привлечен капитал в размере около 500 тыс. долларов, который частично предоставят государственные банки (30%). Остальные средства планируют привлечь из частных источников, включая международные финансовые институты (МФИ).

Там также говорится, что ПФТС обеспечивает 68% объема торгов, а создание новой биржи направлено на защиту функционирования вторичного рынка государственных облигаций и других финансовых инструментов.

В обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике по программе EFF, подготовленном украинской стороной, отмечено, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов в консультации с МВФ и другими международными финансовыми институтами, предложили приоритетные меры по улучшению инфраструктуры рынка капитала.

На первом этапе НКЦБФР утвердит постановление НБУ, которое позволит Нацбанку расширить его существующую связь с Clearstream до конца июля 2024 года. Это будет способствовать привлечению иностранного капитала в муниципальные облигации и другие долговые инструменты, связанные с восстановлением Украины.

На втором этапе НКЦБФР, Национальный депозитарий (НДУ) и НБУ при технической поддержке МВФ планируют установить прямую связь между НИУ и иностранными центральными депозитариями до конца июля 2025 года. Это расширит доступ иностранных инвесторов к более широкому спектру финансовых инструментов и рынков. До конца августа 2024 года НБУ, НКЦБФР и Министерство финансов предложат дальнейшие меры по улучшению инфраструктуры рынка капитала.

Что еще нужно знать

Напомним, украинское правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025-2027 год. Новые показатели были приняты после консультаций с представителями Международного валютного фонда (МВФ).

Мы также писали, что сотрудничество Украины с международным валютным фондом является вынужденным шагом, без которого сейчас не обойтись. По мнению экономиста Сергея Фурсы, это "залог, что мы адекватны".

МВФ банки биржа экономика финансы

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