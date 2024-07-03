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В Україні можуть заснувати нову фондову біржу — для чого вона потрібна

3 липня 2024 09:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Україна може створити нову фондову біржу — деталі
Фондова біржа. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українська влада розглядає створення нової фондової біржі для функціонування вторинного ринку державних облігацій. Це пов'язано з недостатньою капіталізацією найбільшої та найстарішої фондової біржі країни — ПФТС, власник якої підтвердив, що не планує додаткових інвестицій.

Про це йдеться в матеріалах Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Як планують створювати нову біржу

У документі сказано, що для нової фондової біржі буде залучено капітал у розмірі близько 500 тис. доларів, який частково нададуть державні банки (30%). Решту коштів планують залучити з приватних джерел, включно з міжнародними фінансовими інститутами (МФІ).

Там також сказано, що ПФТС забезпечує 68% обсягу торгів, а створення нової біржі спрямоване на захист функціонування вторинного ринку державних облігацій та інших фінансових інструментів.

В оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику за програмою EFF, підготовленому українською стороною, зазначено, що Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Національний банк України (НБУ) і Міністерство фінансів, у консультації з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інститутами, запропонували пріоритетні заходи для поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

На першому етапі НКЦПФР затвердить постанову НБУ, яка дозволить Нацбанку розширити його існуючий зв'язок з Clearstream до кінця липня 2024 року. Це сприятиме залученню іноземного капіталу до муніципальних облігацій та інших боргових інструментів, пов'язаних із відновленням України.

На другому етапі НКЦПФР, Національний депозитарій (НДУ) і НБУ за технічної підтримки МВФ планують встановити прямий зв'язок між НДУ та іноземними центральними депозитаріями до кінця липня 2025 року. Це розширить доступ іноземних інвесторів до ширшого спектра фінансових інструментів і ринків. До кінця серпня 2024 року НБУ, НКЦПФР і Міністерство фінансів запропонують подальші заходи для поліпшення інфраструктури ринку капіталу.

Що ще треба знати

Нагадаємо, український уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 рік. Нові показники ухвалили після консультацій з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Ми також писали, що співпраця України з міжнародним валютним фондом, є вимушеним  кроком, без якого зараз не обійтись. На думку економіста Сергія Фурси, це "запорука, що ми адекватні".

МВФ банки біржа економіка фінанси

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