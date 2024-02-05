Курс доллара на 5 февраля — обменники продают валюту дешевле

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в Украине в понедельник, 5 февраля, официально не изменился. В обменных пунктах и банках американская валюта дешевеет, потеряла еще несколько копеек.

Так данные приводит Национальный банк.

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Курс доллара, евро и злотого

По информации Национального банка, официальные курсы иностранных валют оставили на прежнем уровне:

доллар — 37,60 грн (0,00);

евро — 40,67 грн (0,00);

злотый — 9,37 грн (0,00).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на украинском наличном рынке подорожала евровалюта: в покупке стоит 40,82 грн (+0,12), в продаже — 41,66 грн (+0,04). В то время как доллар снизился незначительно при покупке до 37,55 гривны (-0,02), в продаже — без изменений, стоит 38,12 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как свидетельствует информация сайта Minfin, в обменниках валюта продолжает дешеветь. Доллар сейчас покупают за 37,98 грн (-0,07), а продают — за 38,10 грн (-0,05). Евровалюта стоит 41,35 грн (-0,05) в покупке, 41,56 грн (-0,04) — в продаже.

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Напомним, украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.

Также мы писали, что в Национальном банке прокомментировали колебания на валютном рынке в начале 2024 года и оценили возможность возврата к фиксированному курсу доллара.