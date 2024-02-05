Курс долара на 5 лютого — обмінники продають валюту дешевше

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в Україні у понеділок, 5 лютого, офіційно не змінився. В обмінних пунктах та банках американська валюта дешевшає, втратила ще кілька копійок.

Так дані наводить Національний банк.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією Національного банку, офіційні курси іноземних валют залишили без змін:

долар — 37,60 грн (0,00);

євро — 40,67 грн (0,00);

злотий — 9,37 грн (0,00).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку дещо подорожчала євровалюта: у купівлі коштує 40,82 грн (+0,12), у продажу — 41,66 грн (+0,04). Тоді як долар знизився незначно під час купівлі до 37,55 гривні (-0,02), у продажу — без змін, коштує 38,12 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках валюта продовжує дешевшати. Долар зараз купують за 37,98 грн (-0,07), а продають — за 38,10 грн (-0,05). Євровалюта коштує 41,35 грн (-0,05) у купівлі, 41,56 грн (-0,04) — у продажу.

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Нагадаємо, українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.

Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.