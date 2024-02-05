Курс долара на 5 лютого — обмінники продають валюту дешевше

В Україні обмінники змінили курс долара — де вигідно купувати валюту
Курс долара в Україні у понеділок, 5 лютого, офіційно не змінився. В обмінних пунктах та банках американська валюта дешевшає, втратила ще кілька копійок.
Так дані наводить Національний банк.
Курс долара, євро та злотого
За інформацією Національного банку, офіційні курси іноземних валют залишили без змін:
- долар — 37,60 грн (0,00);
- євро — 40,67 грн (0,00);
- злотий — 9,37 грн (0,00).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на українському готівковому ринку дещо подорожчала євровалюта: у купівлі коштує 40,82 грн (+0,12), у продажу — 41,66 грн (+0,04). Тоді як долар знизився незначно під час купівлі до 37,55 гривні (-0,02), у продажу — без змін, коштує 38,12 грн (0,00).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як свідчить інформація сайту Minfin, в обмінниках валюта продовжує дешевшати. Долар зараз купують за 37,98 грн (-0,07), а продають — за 38,10 грн (-0,05). Євровалюта коштує 41,35 грн (-0,05) у купівлі, 41,56 грн (-0,04) — у продажу.
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Нагадаємо, українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.
Також ми писали про те, що у Національному банку прокоментували коливання на валютному ринку на початку 2024 року та оцінили можливість повернення до фіксованого курсу долара.
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