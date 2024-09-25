В Украине планируют завершить пенсионную реформу до конца 2024 года — кому поднимут пенсии

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине до конца 2024 года планируется завершение масштабной пенсионной реформы. Одним из ожидаемых последствий станет повышение пенсий для лиц, длительно уже получающих пенсионные выплаты.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает "Судебно-юридическая газета".

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Детали пенсионной реформы

"Мы планируем комплексную пенсионную реформу, которую, я надеюсь, сможем реализовать на конец года, и пенсии будут осовременены, выровнены, и пенсионное обеспечение давно вышедших на пенсию людей вырастет, потому что оно сегодня разбалансировано", — отметила она.

Она отметила, что этот пакет законодательных инициатив готов.

"Совместно с Минфином мы рассматриваем последние возможности для поиска необходимых ресурсов, поскольку есть срочная потребность в финансировании. Для качественного запуска нужно по меньшей мере 30 миллиардов гривен. Наибольшая проблема состоит в том, что пенсии учителей, вышедших на пенсию в 2000-х и 2020-х гг. -х годах с одинаковым страховым стажем, отличаются почти вдвое из-за специфики расчета пенсий", — объяснила министр.

Жолнович также подчеркнула, что считает текущие социальные выплаты, предусмотренные в проекте бюджета, "недостаточными". Однако она добавила, что следует учитывать зависимость Украины от финансовой поддержки международных партнеров, которые выдвигают свои требования, включая минимальные социальные стандарты, заложенные в бюджет страны.

"Мы договорились, что это минимальный стандарт, который сегодня подтвержден нашими международными партнерами. Мы ведь все понимаем, что каждая гривна, которая покрывается сегодня в рамках социального бюджета, — это средства, которые нам спонсируют наши международные партнеры", — отметила она.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцам не обещают поднять минимальную пенсию в 2025 году. Однако планируется осуществить масштабное осовременивание выплат (индексация).

Мы также писали, что в Офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека рассказали, как украинским гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях возобновить начисление приостановленных пенсионных выплат. Для них доступна процедура удаленной идентификации.