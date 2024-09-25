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В Україні перерахують пенсії — в Мінсоцполітики пояснили деталі реформи

25 вересня 2024 13:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні планують завершити пенсійну реформу до кінця 2024 року — кому піднімуть пенсії
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні до кінця 2024 року заплановано завершення масштабної пенсійної реформи. Одним із очікуваних наслідків стане підвищення пенсій для осіб, які тривалий час вже отримують пенсійні виплати.

Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Судово-юридична газета".

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Деталі пенсійної реформи

"Ми плануємо комплексну пенсійну реформу, яку, я сподіваюся, зможемо реалізувати на кінець року, і пенсії будуть осучаснені, вирівняні, і пенсійне забезпечення тих людей, які давно вийшли на пенсію, зросте, тому що воно сьогодні розбалансоване", — зазначила вона.

Вона зазначила, що цей пакет законодавчих ініціатив вже готовий.

"Спільно з Мінфіном ми розглядаємо останні можливості для пошуку необхідних ресурсів, оскільки є термінова потреба у фінансуванні. Для якісного запуску потрібно щонайменше 30 мільярдів гривень. Наразі найбільша проблема полягає в тому, що пенсії вчителів, які вийшли на пенсію у 2000-х і 2020-х роках з однаковим страховим стажем, різняться майже вдвічі через специфіку розрахунку пенсій", — пояснила міністерка.

Жолнович також наголосила, що вважає поточні соціальні виплати, передбачені у проєкті бюджету, "недостатніми". Проте вона додала, що слід враховувати залежність України від фінансової підтримки міжнародних партнерів, які ставлять свої вимоги, включаючи мінімальні соціальні стандарти, закладені в бюджет країни.

"Ми домовилися, що це мінімальний стандарт, який сьогодні підтверджений нашими міжнародними партнерами. Адже ми всі розуміємо, що кожна гривня, яка покривається сьогодні в рамках соціального бюджету, — це кошти, які нам спонсорують наші міжнародні партнери", — зазначила вона.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українцям не обіцяють підвищити мінімальну пенсію у 2025 році. Однак планують здійснити масштабне осучаснення виплат (індексація).

Ми також писали, що в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розповіли, як українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.

пенсії Мінсоцполітики пенсіонери реформи Оксана Жолнович

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