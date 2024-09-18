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В Украине перечислят налоги на недвижимость — как изменятся суммы

18 сентября 2024 12:24
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налоги на дома и квартиры перечислят — что известно
Обзорная площадка во Львове. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине планируется изменить систему налогообложения недвижимости. За каждый дополнительный квадратный метр приходится платить до 1,5% от минимальной заработной платы, но согласно новым правилам, налог могут рассчитывать на основе стоимости жилья. Эти изменения предусмотрены национальной стратегией доходов.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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До начала полномасштабной войны в Украине местные бюджеты формировались на 8,7% за счет налогов на квартиры и дома, площадь которых превышает установленную норму. Речь идет о квартирах площадью от 60 квадратных метров и домах от 120 квадратных метров.

Действующая система начисления налогов вызывает немало вопросов. Пока не учитывается ни стоимость жилья, ни его месторасположение. К примеру, дом площадью 200 квадратных метров в центре Киева может стоить сотни тысяч долларов, тогда как аналогичный дом в небольшом городе Днепропетровской области может обойтись всего в сотни тысяч гривен. Разница в ценах может быть в десятки раз, однако налог может быть одинаков для обоих случаев.

Согласно стратегии, налог должен быть реформирован. Будут учитывать оценочную стоимость.

"Однако для введения новой модели налогообложения на сегодняшний день есть ряд сдерживающих факторов. Так, ныне не сформирован в полном объеме Государственный реестр прав на недвижимое имущество; отсутствует институт оценки недвижимого имущества; отсутствует орган, на который возложены функции по проведению оценки объектов недвижимости для целей налогообложения", — говорится в стратегии.

В планах на 2024-2025 годы предусмотрено принятие акта, определяющего правовые основы и механизм оценки имущества. В 2026-2027 годах планируется проведение оценки объектов недвижимости, внесенных в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. В течение 2027 года будет наполнена информационная база данных об оценочной стоимости. В 2027-2028 годах запланирована разработка модели налогообложения объектов недвижимости.

Что еще стоит знать

Напомним, 17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий рекордное повышение налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 миллиардов в следующем. "За" проголосовал 241 народный избранник.

Мы также писали, что народный депутат Георгий Мазураш заявил, что повышение налогов приведет к тенизации экономики. По его словам, следует рассмотреть возможность уменьшения налогов.

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