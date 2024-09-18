Податки на будинки та квартири перерахують — що відомо

Оглядовий майданчик у Львові. Фото: УНІАН

В Україні планується змінити систему оподаткування нерухомості. Наразі за кожен додатковий квадратний метр доводиться сплачувати до 1,5% від мінімальної заробітної плати, але згідно з новими правилами, податок можуть розраховувати на основі вартості житла. Ці зміни передбачені Національною стратегією доходів.

Про це розповідає OBOZ.UA.

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Як змінять податки на нерухомість

До початку повномасштабної війни в Україні місцеві бюджети формувалися на 8,7% за рахунок податків на квартири та будинки, площа яких перевищує встановлену норму. Мова йде про квартири площею від 60 квадратних метрів і будинки від 120 квадратних метрів.

Діюча система нарахування податків викликає чимало запитань. Наразі не враховується ні вартість житла, ні його місце розташування. Наприклад, будинок площею 200 квадратних метрів у центрі Києва може коштувати сотні тисяч доларів, тоді як аналогічний будинок у невеликому місті Дніпропетровської області може обійтися всього в сотні тисяч гривень. Різниця в цінах може бути в десятки разів, проте податок може бути однаковим для обох випадків.

Згідно зі стратегією, податок мають реформувати. Будуть враховувати оцінкову вартість.

"Однак для запровадження нової моделі оподаткування на сьогодні є низка стримувальних факторів. Так, нині не сформований у повному обсязі Державний реєстр речових прав на нерухоме майно; відсутній інститут оцінки нерухомого майна; відсутній орган, на який покладено функції щодо проведення оцінки об’єктів нерухомості для цілей оподаткування", — йдеться в стратегії.

У планах на 2024-2025 роки передбачено прийняття акта, який визначатиме правові основи та механізм оцінки майна. У 2026-2027 роках планується проведення оцінки об'єктів нерухомості, внесених до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Протягом 2027 року буде наповнено інформаційну базу даних про оцінювальну вартість. У 2027-2028 роках заплановано розробку моделі оподаткування об'єктів нерухомості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає рекордне підвищення податків на 58 мільярдів гривень в цьому році та 137 мільярдів у наступному. "За" проголосував 241 народний обранець.

Ми також писали, що народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що підвищення податків приведе до тінізації економіки. За його словами, потрібно розглянути можливість зменшення податків.