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В Украине повысят выплаты по страховке после ДТП — что еще изменится с 2025 года для автомобилистов

4 июля 2024 13:15
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Ирина Шпак
редактор
Автогражданка в Украине — что изменится с 2025 года
Фотофиксация поврежденного автомобиля. Фото: Freepic
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Ирина Шпак
редактор

В Украине с начала 2025 года вступит в силу евроинтеграционный закон №8300 о новых правилах автострахования. Обновленные правила обязательного автострахования (автогражданки) упростят выбор страховой компании для возмещения, повысив "потолок" выплат и сократив сроки урегулирования убытков. Это сделает страхование более надежным и более быстрым в решении страховых случаев.

Об этом рассказал директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений НБУ Сергей Савчук, передает Finance.ua.

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С 1 января новый закон отменяет коэффициент износа и устанавливает принцип полного возмещения ущерба, направленный на восстановление автомобиля до ДТП. Также вводится прямое урегулирование убытков, что позволяет пострадавшим обращаться непосредственно к страховщику, у которого был приобретен полис.

Со следующего года срок для принятия решения о страховой выплате будет сокращен с 90 до 60 дней. Максимальная компенсация за вред жизни и здоровью будет постепенно увеличиваться до 500 тысяч гривен, а за ущерб имуществу — до 250 тысяч гривен.

Страховые компании получат право самостоятельно устанавливать тарифы, что позволит учитывать личную историю клиентов при определении справедливых цен на услуги. Обязательное ограничение максимальной суммы страхового возмещения по европротоколом будет отменено.

Что еще нужно знать

Напомним, президент Владимир Зеленский 17 июня 2024 подписал законопроект о реформе автострахования в Украине. Документ призван постепенно повысить суммы страховых выплат до европейского уровня.

Мы также писали, что в Украине будут штрафовать граждан, до 20 июня не обновивших данные в ТЦК и СП. Речь идет о водителях транспортных средств, которые каждые полгода обязаны это делать.

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